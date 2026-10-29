„Pelicans“ svarsto pokyčius sudėtyje: mainų sąraše – keturi krepšininkai

Pranešama, kad miglota ateitis ekipos gretose gaubia Jordaną Poole‘ą, Dejounte Murray, Trey Murphy bei Herbą Jonesą.
„Pelicans“ neketina savo žaidėjų atiduoti už pigiai. Komanda T. Murphy svarstytų perleisti už tris pirmojo rato šaukimus naujokų biržoje, o H. Jonesą – už du.
Kitų dviejų žaidėjų kaina nėra skelbiama, kad tačiau manoma, kad „Pelicans“ ir D. Murray kartu bendradarbiaus siekiant surasti geresnę situaciją krepšininkui kitur, kur šis galėtų siekti pergalių.
Tuo tarpu J. Poole‘as nori persikelti į ekipą, kurioje turėtų stabilų vaidmenį ir gautų minučių aikštėje.
Pastarasis šį sezoną per vidutiniškai 16 minučių renka po 6 taškus, atkovoja po 2 atšokusius, perima 1,3 kamuolio bei atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus. Tiesa, krepšį iš žaidimo gynėjas atakuoja vos 19 proc. taiklumu.
D. Murray per vidutiniškai 32 minutes gali pasigirti 17,8 taško, 5,8 atkovoto, 2 perimtų kamuolių bei 6 rezultatyvių perdavimų vidurkiais.
T. Murphy aikštėje vidutiniškai praleidžia po 33 minutes, pelno po 13 taškų, atkovoja 4,3 kamuolio ir atlieka 2,8 rezultatyvaus perdavimo. Krepšininko metimų skaičius per rungtynes lyginant su praeitu sezonu krito per 5, o rezultatyvumas per 8,5 taško. Tai rodo sumažėjusį amerikiečio vaidmenį puolime.
H. Joneso vaidmuo komandoje taip pat ženkliai sumažėjo. Jis šį sezoną ant parketo vidutiniškai praleidžia po 18 minučių, kai praeitą sezoną žaidė po 28.
Gynėjas šį sezoną renka 3,5 taško, 2 atkovotų kamuolių ir 0,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
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