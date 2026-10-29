Dar vienas Jokičiaus trigubas dublis: iki Westbrooko rekordo liko visai nedaug

Serbijos rinktinės žvaigždė pelnė 21 tašką, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, taip užfiksuodamas jau 200-ąjį trigubą dublį per savo NBA reguliariojo sezono karjerą.
N. Jokičius dar labiau priartėjo prie visų laikų NBA rekordo, kuris priklauso po praėjusio sezono karjerą baigusiam Russellui Westbrookui.
Kad aplenktų amerikietį ir taptų daugiausiai trigubų dublių NBA reguliariojo sezono istorijoje surinkusiu krepšininku, serbui trūksta dar 10 tokių pasirodymų.
Prie Denverio pergalės svariai prisidėjo Jamalas Murray, pelnęs 23 taškus, o Aaronas Gordonas surinko 15 taškų ir atkovojo 11 kamuolių.
Christianas Braunas taip pat pelnė 15 taškų, o Trevonas Brazile'as pridėjo 11.
Denverio krepšininkai šiose rungtynėse nė karto neatsiliko ir iniciatyvą perėmė jau pirmajame kėlinyje.
J. Murray pataikė pirmuosius tris savo metimus, visus iš toli, o „Nuggets“ per pirmąjį ketvirtį iš žaidimo atakavo net 62 proc. taiklumu ir susikrovė solidžią persvarą – 37:18.Antrojo kėlinio pradžioje po Marvino Bagley metimo svečių pranašumas išaugo iki 22 taškų – 44:22.
Tai buvo visiškai kitoks komandų susitikimas nei šeštadienį Denveryje, kai „Nuggets“ turėjo naikinti net 23 taškų deficitą, kad palaužtų „Pelicans“.
Vis dėlto ir šį kartą Naujojo Orleano ekipa mėgino sugrįžti į kovą.
Ketvirtajame kėlinyje Zionas Williamsonas pataikė tritaškį ir sumažino atsilikimą iki penkių taškų – 83:88. Tačiau J. Murray atsakė tolimu metimu bei dvitaškiu prasiveržęs po krepšiu ir sugrąžino Denverio komandai dviženklį pranašumą.
Per likusį laiką „Nuggets“ išsaugojo kontrolę ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Naujojo Orleano gretose rezultatyviausias buvo Z. Williamsonas, pelnęs 25 taškus.
Pirmąjį sezoną vadovaujant Jamahlui Mosley, „Pelicans“ patyrė jau ketvirtąjį pralaimėjimą iš eilės.
Šeimininkams ypač sunkiai sekėsi atakuoti iš toli – jie pataikė vos 7 tritaškius iš 30 (23,3 proc.).
Artimiausias rungtynes Denverio ekipa penktadienį žais Finikse, kur NBA taurės grupių etapą pradės susitikimu su „Suns“.
Tuo metu „Pelicans“ jau ketvirtadienį namuose priims Sakramento „Kings“.
„Pelicans“: Zionas Williamsonas 25 (9/13 dvit., 5 atk. kam.), Jeremiahas Fearsas (4/9 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam.) ir Derikas Queenas (3/6 dvit., 12 atk. kam., 5 kld.) po 11, Dejounte Murray 10 (4/9 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.), Saddiq Bey 9 (1/6 trit.), Trey Murphy 6 (2/7 trit.), Karlo Matkovičius (1/4 trit.) ir Bennedictas Mathurinas po 5, Herbertas Jonesas 4, DeAndre Jordanas 3 (4 atk. kam.), Jordanas Poole 2.
„Nuggets“: Jamalas Murray 23 (4/8 dvit., 5/11 trit., 6 rez. perd.), Nikola Jokičius 21 (8/13 dvit., 13 atk. kam., 10 rez. perd., 7 kld.), Aaronas Gordonas (2/6 trit., 11 atk. kam.) ir Christianas Braunas (3/5 dvit., 3/8 trit., 4 rez. perd.) po 15, Trevonas Brazile 11 (4/6 dvit., 8 atk. kam.), Marvinas Bagley 8 (3/5 dvit., 5 atk. kam.), DeMaras DeRozanas 6 (1/6 dvit., 5 rez. perd.), Tyus Jonesas 5.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.