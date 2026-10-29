Dalaso klubas pratęsė sutartį su buvusiu pirmuoju NBA naujokų biržos šaukimu

Pagal aktyvuotą kontrakto sąlygą 21-erių prancūzui už ketvirtąjį sezoną numatytas 17,4 mln. JAV dolerių atlyginimas.
Šį sezoną Z. Risacheris per pirmąsias ketverias rungtynes vidutiniškai pelno po 8 taškus, atkovoja po 6 kamuolius, atlieka po 1,5 rezultatyvaus perdavimo, perima po 2 kamuolius ir blokuoja po 2 metimus.
Spalio 21 dieną debiutuodamas „Mavericks“ gretose prieš Hjustono „Rockets“ jis perėmė net 5 kamuolius ir užfiksavo Dalaso klubo debiuto rekordą.
Per pirmąsias ketverias sezono rungtynes prancūzas iš viso surinko 16 perimtų kamuolių ir blokuotų metimų. Pagal šį rodiklį jis dalijasi antrąja vieta visoje NBA.
206 cm ūgio ir maždaug 92 kg sveriantis Z. Risacheris per NBA karjerą jau sužaidė 146 rungtynes, iš kurių 120 pradėjo starto penkete.
Per vidutiniškai 23,7 minutės jis pelno po 11,1 taško, atkovoja po 3,8 kamuolio ir atlieka po 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
Iš žaidimo prancūzas atakuoja 45,3 proc., o tritaškius meta 35,5 proc. taiklumu.
NBA karjerą Z. Risacheris pradėjo Atlantos „Hawks“ klube, o 2024–2025 metų sezone pateko į geriausių lygos naujokų pirmąjį penketą.
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