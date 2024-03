„Pelicans“ pralaimėjimo fone Jonas Valančiūnas atliko epizodinį vaidmenį

Šis pralaimėjimas užbaigė Luizianos ekipos keturių iš eilės pergalių seriją.

Nors J. Valančiūnas rungtynes pradėjo starto penkete, tačiau aikšėje tepraleido 15-ą minučių. Jis ppralaimėjusiems per 15 minučių įmetė 5 taškus (1/5 dvit., 1/2 trit.), sugriebė 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tačiau po sykį suklydo ir prasižengė.

„Kavalierių“ pranašumas išryškėjo trečiajame ketvirtyje, kada jie atsiplėšė ir pirmavo 27 taškų skirtumu. Trečią ketvirtį Darius Garlando tempiama ekipa laimėjo 34:23.

Darius Garland ran the show in the Cavs' win against the Pelicans!



27 PTS | 11 AST | 6 REB | 6 3PM pic.twitter.com/5DFVIou1k4