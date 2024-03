Paulius Strigūno atsisveikinimo rungtynėse Lietuvos regbio rinktinei pergalės pasiekti nepavyko

Lietuviai turnyre liko su viena pergale ir keturiais taškais. Švedams tai buvo jau trečioji pergalė.

Rungtynės Šiauliuose Gedimino Marcišausko treniruojamai Lietuvos komandai susiklostė sunkiai. Jau pirmosiomis minutėmis švedai prispaudė kamuolį lietuvių įskaitiniame plote ir išsiveržė į priekį 5:0. Netrukus pavojinga ataka atsakė šeimininkai, kurie po Pedro Soto baudos smūgio sušvelnino atsilikimą 3:5.

Vėliau didesnę pirmojo kėlinio laiko dalį kamuolį kontroliavo Švedijos regbininkai, tačiau lietuviai sugebėdavo apsiginti. Visgi greitos klaidos neleido Lietuvos rinktine pačiai atsakyti pavojingomis atakomis, todėl pirma mačo pusė taip ir baigėsi 3:5.

Rungtynių baigtį nulėmė labai nesėkminga lietuviams antrojo kėlinio pradžioje. Išnaudoję lietuvių klaidas tiek puolime, tiek gynyboje, švedai surengė dvi rezultatyvias atakas, taip pat pridėjo po vieną tikslų baudos bei realizacijos smūgius ir nutolo 20:3. Nuo kelinio vidurio aktyviau žaidė Lietuvos regbininkai, tačiau rezultatyviai užbaigti atakų vis nepavykdavo. Galiausiai švedai surengė dar vieną sėkmingą ataką (27:3). Tik pačioje rungtynių pabaigoje lietuviams galiausiai pavyko nudžiuginti gausiai Šiaulių regbio stadione susirinkusios žiūrovus pirmu žeminimu, kuriuo pasižymėjo Ervidas Bakutis.

„Neišpildėme žaidimo plano, daug klydome. Du skirtingi kėliniai. Pirmajame žaidėme kaip lygūs su lygiais, o antrajame klydome labai smarkiai ir už tai buvome nubausti. Visas rungtynes daug gynėmės, o tai reiškia, kad nesilaikėme žaidimo plano“, - sakė Lietuvos komandos treneris Gediminas Marcišauskas.

Geriausiu žaidėju Lietuvos rinktinėje išrinktas Donatas Trumpickas.

Per rungtynių pertrauką Lietuvos regbio federacijos prezidentas Irmantas Kukulskis pagerbė ilgametį Lietuvos rinktinės žaidėją Paulių Strigūną. Jam tai buvo paskutinės karjeros rungtynės vilkint nacionalinės komandos marškinėlius.

„Tikrai rungtynės buvo kitokios nei įprasta. Nuo pat ryto jaudulio buvo daugiau. Stengiausi į galvą to neimti, bet jausmai lipo per viršų. Labiausiai įsimintini momentai? Tokių spaudai negaliu sakyti, - šypsojosi P. Strigūnas. – Iš tiesų įsiminė bendros kelionės su komanda, daug juoko tarp žaidėjų. Savęs vertinti nenoriu, tą tegul daro kiti. Aš per savo karjerą sužaidžiau daug rungtynių – kiek galėjau, tiek savęs atidaviau. Lietuvos rinktinės žaidėjams linkiu daug širdies noro ir visapusiško palaikymo visais atvejais.“

P. Strigūno nuomone, Lietuvos regbio rinktinė yra verta išlikti „Trophy“ divizione. Surinkus optimalią sudėtį ir gavus daugiau laiko bei galimybių susirikti visiems kartu, Lietuvos rinktinė galėtų žaisti lygiai su visais varžovais.

Pats P. Strigūnas karjerą rinktinėje baigia dėl noro daugiau dėmesio skirti sveikatai bei šeimai. Jis su regbiu dar neatsisveikina ir ketina toliau žaisti Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ komandoje.

Lietuvos rinktinė su keturiais taškais lieka penktoje „Trophy“ diviziono vietoje. Ji lenkia tik taškų neturinčią Ukrainą, kuriai dar liko dvejos rungtynės. Paskutinę vietą užimsianti komanda iškris į žemesnį divizioną.

„Jeigu mums pavyktų išsaugoti vietą „Trophy“ divizione, būtų labai gerai. Šiame cikle neblogai „apšaudėme“ jaunus žaidėjus, jie įgavo patirties. Ukrainai liko rungtynės su stipriausiomis komandomis, todėl viliamės, kad mes neiškrisime žemyn“, - teigė G. Marcišauskas.