„Wolves“ centras Garrisonas Brooksas pasitinka Vilniaus derbį: „Beprotiškos rungtynės su beprotiška atmosfera“

Trečiąją čempionate dvikovą abu sostinės klubai pasitinka skirtingų nuotaikų. Vilkai praėjusiame ture sužaidė puikias rungtynes, įveikdami svečius iš Panevėžio ir sustiprindami savo šansus reguliaraus sezono etape išlikti trejetuke. Savo ruožtu, „Rytas“ po trilerio namuose paskutinėmis sekundėmis nusileido varžovams iš uostamiesčio.

Turnyro lentelėje antrąją vietą užimantis „Rytas“ yra rezultatyviausia lygos komanda. Todėl nenuostabu, kad, kalbėdamas apie laukiančias rungtynes „Wolves“ vidurio puolėjas Garrisonas Brooksas neabejojo, kad sėkmė sekmadienį lydės tą komandą, kuri sėkmingiau darbuosis prie savo krepšio.

„Žinome, kad „Rytas“ yra puiki komanda, šiame sezone žaidžianti gerą krepšinį, turinti puikių krepšininkų ir gerai treniruojama. Norėdami ją įveikti turėsime būti stiprūs fiziškai ir neleisti jiems įsibėgėti. Teks sunkiai ir kantriai dirbti gynyboje. Manau, kad būtent gynyba lems šių rungtynių nugalėtoją. Kas bus geresni ginantis, kas geriau kontroliuos tempą, tie ir džiaugsis pergale. Tikiuosi, kad mes būsime ta komanda“, – prieš būsimą mačą kalbėjo „Wolves“ amerikietis.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš jį G. Brooksas pasidalino mintimis apie savo tobulėjimą Lietuvoje, trenerių pokyčius „Wolves“ komandoje, Vilniaus derbį ir dar neišbandytus lietuviškus patiekalus.

REKLAMA

Tai tavo debiutinis sezonas Europoje. Kokius didžiausius iššūkius teko įveikti per šiuos kelis mėnesius nuo atvykimo į Lietuvą?

Kiekvienos rungtynės čia pasižymi dideliu fiziškumu. Taip pat labai svarbu nepraleisti net smulkiausių detalių kiekviename epizode, tiek puolime, tiek gynyboje, nes varžovai už tai iškart baudžia. Tai man buvo sunkiausia atvykus. Tačiau, pamažu prie to prisitaikiau ir dabar tai darau kur kas geriau.

Ką pavyko labiausiai patobulinti prisijungus prie „Wolves“?

Gynyboje problemų turėjau mažiausiai, tai sekasi visai neblogai. O puolant reikėjo pagerinti užtvarų statymą, geriau atsidengti puolime. Manau, tai patobulinau labiausiai.

REKLAMA

REKLAMA

Po kelių mėnesių įvyko pokytis trenerių štabe. Ar teko susidurti su tokia situacija savo karjeroje?

Tai man nutiko pirmą kartą karjeroje, anksčiau tokioje situacijoje nebuvau buvęs. Tai yra patirtis man. Galvoju, kad komanda į tai reagavo gerai. Treneris Nedas yra puikus ir nuveikė didžiulį darbą, visų pirma, perteikdamas mums savo žinute, savo viziją, kaip jis nori, kad žaistume. Dabar žaidžiame ir dėl savęs, ir dėl jo. Norime, kad ta vizija suveiktų. Manau, kad esame geroje situacijoje ir einame teisinga kryptimi.

Ar pasikeitimas vyr. trenerio poste kiek nors pakeitė tavo rolę komandoje?

Mano rolė iš esmės nepasikeitė. Jis tikisi tų pačių dalykų, ko norėjo ir buvęs treneris – dirbti gynyboje, padėti kitiems vyrukams ir, esant galimybei, atakuoti krepšį. Žinoma, kelis smulkius dalykus pakeitėme, bet jis nebuvo esminiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Koks yra tavo santykis su trenerių štabu? Kiek jie prisideda prie tavo tobulėjimo?

Viskas puiku. Kiekvienas jų įdeda savo darbo, kad aš būčiau geresnis. Visi treneriai yra labai pozityvus, susilaukiu tik konstruktyvios kritikos ar patarimų nepriklausomai nuo to, ar žaidžiu gerai, ar prasčiau. Žinau, kad jie nori, jog kiekvienose rungtynėse žaisčiau tik geriau. Man tai patinka ir padeda eiti į priekį.

Prie „Wolves“ prisijungei sunkiu komandos metu, kai ji buvo patekusi į duobę. Pastaruoju metu komanda vėl atrado savo veidą, fiksavo ir pergalių seriją, bet žaidimas vis dar nėra stabilus. Kaip tu gali paaiškinti tai, kad galite ne tik nesunkiai įveikti pagrindinius konkurentus kovoje dėl medalių, bet ir kelis sykius iš eilės pralaimėti turnyro lentelės viduryje esančiai Jonavos ekipai?

REKLAMA

Sunku pasakyti, kodėl taip nutinka. Nemanau, kad tai yra dėl pasiruošimo rungtynėms. Joms visoms ruošiamės lygiai taip pat. Čia labiau yra dėl to, kaip žaidėme būtent tas rungtynes. Norėjome laimėti, bet varžovai buvo geresni, be to, pataikė gerus metimus, o mes strigome paprastuose dalykuose. Rungtynėse, kai ne viskas sekasi, privalome būti kietesni, kantriai žaisti savo žaidimą ir išlikti vienu kumščiu. Visi komandoje tai suprantame ir stengsimės, kad tai nepasikartotų.

Iki atkrintamųjų liko nedaug laiko. Kokius žaidimo elementus, tavo nuomone, komandai reikia pagerinti, norint sėkmingai kovoti dėl čempionato apdovanojimų?

Būtent to stabilumo, apie kurį ką tik kalbėjome, mums ir trūksta. Turime nuolat išlaikyti tą patį lygį ir intensyvumą gynyboje. Jei tai pavyks padaryti, būsime tikrai gera komanda. Mums viskas prasideda nuo gynybos. Kai esame nusiteikę ir susitelkiame gynyboje, būname sunkiai įveikiami. Būtent čia turime užtikrinti stabilumą. Gynyba yra raktas į pergales.

REKLAMA

Sekmadienį komandos lauks trečiais šio sezono Vilniaus derbis. Viename jų tau jau teko sudalyvauti. Kas labiausiai tada įsiminė?

Tai buvo beprotiškos rungtynės su beprotiška atmosfera. Nors rezultatas mums buvo blogas, tačiau man patiko jose žaisti. Kiekvienas žaidėjas nori žaisti rungtynėse, kurioms yra skiriamas didelis dėmesys, kai visi nori jas pamatyti, jei ne arenoje, tai per televizorių. Atmosfera arenoje taip pat būna puiki, tai užveda, suteikia papildomos energijos, todėl tokių rungtynių metu gali nutikti įspūdingų epizodų. Kaip žaidėjas aš tiesiog mėgaujuosi turėdamas galimybę žaisti tokiose rungtynėse.

Pirmajame savo interviu po atvykimo į Lietuvą sakei, kad tikrai išbandysi Lietuvišką virtuvę. Ar jau pavyko ką nors paragauti?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dar ne. Nors ir išbandžiau keletą restoranų, tačiau juose nebuvo kažko būtent lietuviško. Vis dar turiu planų išbandyti. Tiesa, kartą ragavau blynelių su varške. Nesu tikras, kad tai yra lietuviškas valgis ir gal tai yra labiau kaip desertas. Tačiau man jie visai patiko. Dar bandžiau sūrio pyragą, jautienos patiekalų, bet jie, galvoju, nėra išskirtinai lietuviški. Bet kuriuo atveju, dar turiu laiko išbandyti tikruosius lietuviškus patiekalus ir tikrai tą padarysiu.

Rungtynės „Avia Solutions Group“ arenoje tarp „Wolves“ ir „Ryto“ įvyks sekmadienį, kovo 24 d