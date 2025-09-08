Pastabų organizatoriams turėjęs Kurtinaitis: apie kelininkus, planą Gianniui ir Štalbergo pasisakymą

Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad prieš graikų žvaigždę Giannį Antetokounmpo turi vieną aiškiai sudėliotą planą bei pažėrė šiek tiek pastabų turnyro organizatoriams.
„23 rezultatyvūs perdavimai byloja apie komandinį žaidimą. Tai labai gerai perdavimus skirstanti rinktinė. Patyrusi komanda, bus sunku, bet šiame čempionate nebuvo nieko lengvo“, – sakė strategas.
– Ar šių metų graikų rinktinė yra geriausiai suburta žaisti su G.Antetokounmpo?
– Spanoulis pasidarė daug pasikeitimų, apsistatė gerais metikais. Giannis išmoko ne tik mesti į krepšį, bet ir nusimesti kamuolį komandos draugams. Jis savo asmeninį talentą perkelia į komandinį rezultatą ir tai yra daug, nes matome, kad NBA žvaigždės sumeta taškus, bet komandos pralaimi. Graikai yra kitokie, to mes bijome, bet pamėginsime antradienį tai išspręsti.
– V.Spanoulis treneriu dirba neilgai. Ar matomi dalykai, atsinešti iš žaidėjo karjeros?
– Aš apskritai manau, kad jis yra vienas geriausių Europos žaidėjų. Sakyčiau, kad yra Šaro pasekėjas, nes gerai supranta visą krepšinį ir žino, kaip išryškinti stipriausias žaidėjų savybes.
– Ar reikėjo žaidėjams kažkaip pasakyti, kad nereikia bijo G.Antetokounmpo?
– Mūsų psichologija yra gana paprasta – mums pavyko surinkti komanda kovingą, pavyko ją sulipdyti, kad vienas už kitą kautųsi. Vaikinai išmokę kentėti skausmą ir nuovargį. Žaisime ne prieš vieną žaidėją, o prieš komandą.
– Ar viena treniruočių diena kažką keičia?
– Nemanau. Dabar jau čempionato finišas, žaidėjai pavargę, mes žaidžiame intensyviai, todėl daug treniruočių nepadarysi. Stengiamės akcentus išsiaiškinti, po jau visą kitą – žaidėjų rankose.
– Daug favoritų iškeliavo į namus. Ar tai stebina?
– Aš galvoju, kad kyla nauja banga komandų kaip suomiai, švedai, tie patys estai ar islandai. Jie daugiau dėmesio skiria komandiniam žaidimui, energijai, pasiruošimui ir susikaupimui. Tos rinktinės parodė, kaip viskas yra. Aišku, čempionatą paliko labai stiprios komandos ir visi jas laikė favoritėmis. Tą klasę išlaiko tik vokiečiai, kurie visada žaidžia iš visų jėgų, turi labai gerą vokišką discipliną.
– Trys jūsų grupės komandos pateko į ketvirtfinalį.
– Labai geras pastebėjimas. Jeigu pamenate tą pačią pradžią, kiti sakė, kad ta grupė silpna. Tai yra grupė, kuri šiuo metu dominuoja. Kaip bus toliau, matysime.
– Yra rinktinių, kurios nepatenkintos maistu ir kai kuriomis sąlygomis. Kaip jūs?
– Turime salę, turime kamuolius ir daug kažko nereikia. Aišku, turime problemų. Nežinau, ar čia FIBA kompetenciją – šalia mūsų viešbučio naktimis asfaltuoja gatvę. Mums blogai, nes viską girdime naktį. Galėtų būti geriau. Girdėjau, kad komandos skundžiasi maistu, nes Suomijoje turėjo skanų maistą. Šiaip esu patenkintas, nieko man netrūksta.
– Žaidėjams miegas sutriko?
– Kai pusę nakties važinėja sunkioji technika, nelabai pamiegosi. Treneriams sutrikęs miegas, nežinau, kada miegojau, bet tai normalu – toks mūsų gyvenimo būdas ir tai Europos čempionatas. Naktimis dirbi ir kartais ryte, kad nelabai pavyko, bet tai yra normalus procesas. Abejoju, kad visi krepšininkai miegos ramiai prieš ketvirtfinalio rungtynes.
– Ar jūsų neįžeidė A.Štalbergo pasisakymai?
– Jeigu įsižeidinėsi ir atsakinėsi į visus pasakymus... Aš tokio trenerio nežinau. Kalbėjau su vienu latviu ir jis net nežinojo tokio trenerio. Vėliau pasitikrino ir suprato, kas toks yra. Mes negalime reaguoti į visus pasisakymus. Žmonės turi savo nuomonę. Jis labiau taikėsi ne į mus, o į latvių federaciją. Aš į tokius dalykus nereaguoju.
– Kokioje pozicijoje pats naudotumėte G.Antetokounmpo?
– Aš tokio žaidėjo turbūt negausiu. Nežinau, reikia pačiam pačiupinėti žaidėją. Aš sakiau, kad Ąžuolą labiau centru naudočiau, bet padirbęs dabar matau sunkiuoju kraštu. Reikia padirbėti su žaidėju.
– Ar K.Mitoglou žais, kuris praleido antrą mačo pusę?
– Ruošiamės, kad jis žais.
– Graikai prastai pataikė iš toli prieš Izraelį, bet yra gerokai geresnė tritaškininkų komanda.
– Jų procentai individualūs yra geri, bet čia yra atsakomybės dalykas. Mane šiek tiek neramina, kad kai žaidi paskutines dienos rungtynes, būna daug kondensato ir žaidėjai pradeda griuvinėti. Mūsų mače su latviais tai įvyko. Kreipėmės į FIBA, kad galėtų geriau vėdinti areną. Tai yra vienas iš tų minusų, kurį reikėtų pataisyti.
– Kiek planų turite stabdyti G.Antetokounmpo?
– Kažkas yra pasakęs, kad jeigu turi A, B ir C planą, tau nieko nepavyks. Turi turėti vieną planą, jį gerai susidėlioti. Jeigu pradinėje stadijoje jis neveikia, reikia spausti ir nesimėtyti. Mes turime planą, jį sudėliojome, diskutavome su trenerių štabu. Sprendimas priimtas toks, kokį jį pamatysite antradienį.
– Kelintoje vietoje į geriausių pasaulio žaidėjų sąrašą rašytumėte Giannį?
– Nežinau, jų labai daug yra. Labai geras žaidėjas, buvo NBA MVP, tokį apdovanojimą šiaip sau negauni. Jis išmoko žaisti europietišką krepšinį, nes daug NBA žaidėjų to daryti nemoka. Matėme, kiek JAV rinktinė turėjo problemų su serbais olimpiadoje. Jam keli pirmi metai buvo sunkūs, bet dabar jis žaidžia labai sėkmingai.
