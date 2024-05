Paskutinių sekundžių dramą išgyvenę „Mavericks“ – Vakarų konferencijos finale

„Thunder“ pirmavo didžiąją dalį rungtynių ir trečiajame ketvirtyje buvo priekyje 17 taškų persvara. Po trijų kėlinių komandas skyrė septyni taškai ir nugalėtojas sprendėsi paskutinę minutę.

Likus žaisti 2,5 sekundėms Shai Gilgeous-Alexanderis prasižengė prieš tritaškį metusį P.J.Washingtoną. Puolėjas pirmus du baudų metimus realizavo ir išvedė „Mavericks“ į priekį 117:116, o trečiąją baudą prametė tyčią ir Oklahoma normalios atakos suregzti nespėjo.

Luka Doncic puts up his 3rd consecutive triple-double to help the @dallasmavs erase a 17-point deficit and advance to the Western Conference Finals!



29 PTS | 10 REB | 10 AST | 4 3PM | 60.0 FG%#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/AZzhGgAZJK

