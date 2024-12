Paskutinėse šių metų LRL rungtynėse – įspūdingas rezultatyvumo rekordas

Favoritais laikyti „Varsos-Stronglaso“ rankininkai nuo pat susitikimo pradžios iniciatyvą tvirtai laikė savo rankose ir iškovojo užtikrintą pergalę 44:31 (24:11).

Per 12 rungtynių 17 taškų iškovojusi Alytaus komanda užima antrą vietą. Nuo pirmaujančio Klaipėdos „Dragūno“ alytiškiai sumažino atsilikimą iki 2 taškų, tačiau yra sužaidę rungtynėmis daugiau. Varėnos komanda per 12 turų surinko 3 taškus ir yra paskutinėje aštuntoje vietoje.

„Šį sezoną jau turėjome ne vieną sunkią kovą su Varėnos komanda. Praradome tašką pirmose tarpusavio rungtynėse, vos išnešėme sveiką kailį taurės turnyro ketvirtfinalyje. Be to, tai buvo paskutinės rungtynės šiais metais ir norėjome pergalingai užbaigti metus, – sakė „Varsos-Stronglaso“ treneris Egidijus Petkevičius. – Sužaidė ambicijos ir nedavėm varžovams pajausti ritmo bei diktavom savo sąlygas nuo pat susitikimo pradžios. Po tokios galingos pradžios beliko tik išlaikyti susikaupimą ir tempą iki rungtynių pabaigos.“

REKLAMA

REKLAMA

„Buvo daug ugnies, bet greitai sudegėm – taip apibūdinčiau šias rungtynes. Nesam patenkinti kaip klostėsi rungtynės. Bet tokios rungtynės su patyrusia komanda, mums duos daug naudos ateityje. Kaip ir akcentavome dar prieš sezoną, sugrįžus į aukščiausiąją lygą, jauniems žaidėjams svarbiausia yra kaupti patirtį, – teigė po šešerių metų pertraukos į LRL grįžusios „Ūlos“ treneris Irmantas Markiavičius. – Einam į priekį, žaidėjai jau pripranta prie kitų greičių, jėgos, fiziškumo, prie to, jog negali nei akimirkai atsipalaiduoti nuo pat pirmos iki paskutinės minutės. Pavyko ir taškų iškovoti, todėl tikrai pirma sezono pusė nuteikia pozityviai.“

REKLAMA

Paskutinės šių metų rungtynės buvo pažymėtos ir LRL sezono rekordu. „Ūlos“ atakų lyderis Deivas Eidukonis pelnė net 20 įvarčių, realizavęs 20-imt metimų iš 24-ių. D. Eidukonis net šešiais įvarčiais pagerino sau pačiam iki tol priklausiusį šio sezono rezultatyvumo rekordą.

„Tikrai nesureikšminu asmeninių pasiekimų. Po rungtynių net nemačiau protokolo ir nežinojau kiek tiksliai pelniau įvarčių. Komandos draugai pasakė, kad čia tikriausiai bus sezono rekordas. Pripažinsiu, šiek tiek sunku patikėti, kad galima įmesti net 20 įvarčių, – sakė D. Eidukonis, kuris per 12 rungtynių pelnė 106 įvarčius ir yra rezultatyviausias lygos rankininkas. – Apie rezultatyviausius kalbėsime po sezono. Bet nei viena statulėlė, kuri po to rinks dulkes lentynoje, neatstos to jausmo, kai pergalę švenčia visa komanda. Svarbiausia yra komandos rezultatai. Kol kas mūsų žaidimas banguotas, reikia priprasti prie aukštesnio lygio, didesnio greičio ir jėgos. Neturim daug aukštaūgių, tai mums trūksta masės, ginantis nuo galingų varžovų. Bet tai ateis su laiku ir pergalių dar tikrai bus.“

REKLAMA

REKLAMA

Rezultatyvumo rekordu džiaugėsi net varžovų treneris E. Petkevičius, nes D. Eidukonis yra pora sezonų atstovavęs ir Alytaus ekipai.

„Džiaugiamės prisidėję prie rekordo. Savas žmogus, tai tikrai negaila. O juk dar artėja Kalėdos – dovanų metas, – šventinės nuotaikos nestokojo „Varsos-Stronglaso“ treneris. – Jeigu rimtai, tai Deivas siautė rungtynėse, bet mes dėl to nesukome per daug galvos. Vienas rungtynių juk nelaimės ir nėra didelio skirtumo, ar jis įmes 20 ar 22 įvarčius. Tegul meta, jeigu gerai krenta.“

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Eimantas Tumasonis, pelnęs 8 įvarčius, Žygimantas Micevičius įmetė 6 įvarčius, Gabrielius Civinskas ir Tadas Stankevičius prie pergalės pridėjo po 5 įvarčius.

LRL sezonas atsinaujins jau kitų metų sausio 18 dieną