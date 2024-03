Paskutines vietas Čempionų lygos ketvirtfinalyje užpildė „Borussia“ ir baudinių serijoje išsigelbėjusi „Atletico“

Dortmundo „Borussia“ atsakomosiose rungtynėse užtikrintai 2:0 įveikė Eindhoveno PSV futbolininkus, bendrame rezultate triumfavo 3:1 ir žengė į kitą etapą.

Jadonas Sancho sužaidus vos tris minutes puikiu smūgiu iš tolimos distancijos išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.

Vokietijos klubas pirmajame kėlinyje ir toliau aktyviai žaidė puolime, kūrėsi pavojingas progas, tačiau daugiau jų išnaudoti nepavyko.

Antrajame kėlinyje aktyvesni buvo PSV futbolininkai. Hirvingo Lozano 53-ąją minutę smūgiuotas kamuolys sudrebino vartų konstrukciją. Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Jordanas Teze.

Niclas Fullkrugas 77-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau įvartis po VAR peržiūros buvo neįskaitytas dėl užfiksuotos nuošalės. Marco Reusas 95-ąją minutę pasinaudojęs grubia varžovo klaida padėjo tašką šiame susitikime 2:0.

Sancho and Reus seal Dortmund's quarter-final place 🖤💛 #UCL pic.twitter.com/oV6UtZ6L9y

Paskutiniais laimingaisiais tapo Madrido „Atletico“, kurie prie savų sirgalių per pagrindinį rungtynių laiką ir pratęsimą sužaidė 2:1, o svarbią pergalę šventė baudinių serijoje (3:2). Bendras abiejų rungtynių rezultatas buvo 2:2.

Pirmi du rungtynių įvarčiai buvo įmušti pirmajame kėlinyje ir realizuoti vos kelių minučių atkarpoje.

Pirmą įvartį savai komandai pelnė ir dviejų rungtynių rezultatą dar labiau persvėrė Federico Dimarco, kuris 33 minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą (1:0).

Visgi nieko nelaukęs Antoine’as Griezmannas jau 35-ąją minutę puikiu smūgiu pirmuoju lietimu greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

76-ą minutę puikaus Lautaro Martinezo perdavimo sulaukė Marcusas Thuramas, tačiau šiam sėkmingai perkelti kamuolio per vartininką nepavyko ir rezultatas kuriam laikui išliko toks pat – 1:1.

Oblak the hero for Atleti ❤️🤍 #UCL pic.twitter.com/CTCDiukYJz

Kai jau atrodė, kad į pabaigą tiksintis rungtynių laikas signalizuoja Milano pergalę, Memphis Depay'us tiksliai pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir persvėrė rezultatą „Atletico“ naudai 2:1.

Per likusias kelias minutes komandoms pasižymėti nepavyko, o persverti rezultato savo pusėn nepavyko ir per 30 pratęsimo minučių. Galutinai santykius komandos išsiaiškino baudinių serijoje, kur lemtingu tapo labai netaiklus Lautaro Martinezo smūgis sudaužęs Milano ekipos viltis.

Kitos šešios komandos jau turinčios vietas kitame etape yra Madrido „Real“, Paryžiaus „Saint-Germain“, Londono „Arsenal“, „Barcelona“, ir „Manchester United“, Miuncheno „Bayern“.

6/8... 👀



The quarter-finals are looking 🥵#UCL pic.twitter.com/I5xpZ8GW7D