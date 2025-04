Paskutinės „UFC 314“ turnyro akistatos: Volkanovski prižadėjo susigrąžinti čempiono diržą

Penktadienio ceremoninių svėrimų metu abu kovotojai išlaikė pagarbų toną ir ramiai susitiko paskutinėje akistatoje prieš kovą, o tuomet A. Volkanovskis kreipėsi į savo gerbėjus.

„Smagu sugrįžti! Mes vėl čia, – šaukė A. Volkanovski. – Vėlgi, pavojingas vyrukas, bet tas diržas keliaus su manimi. Pirmyn!“

Visos kovos pasiruošimo metu D. Lopesas demonstravo pagarbą A. Volkanovskiui ir tai atsispindėjo jo paskutinėje kalboje apie buvusį čempioną.

„Alexas – nuostabus žmogus, puikus kovotojas, bet manau, kad tai mano momentas, – sakė D. Lopesas. – Tai mano proga visiems viską įrodyti. Džiaugiuosi šia galimybe. Šeštadienio vakarą padovanosiu visiems šou.“

