„UFC 314“ svėrimai: patvirtinta Volkanovskio ir Lopeso titulinė dvikova, du kovotojai pirmuoju bandymu nepasiekė reikiamos svorio ribos

Abu kovotojai užtikrintai lipo ant svarstyklių, svėrė po 145 svarus ir neturėjo jokių problemų.

Michaelas Chandleris ir Paddy Pimblettas taip pat sėkmingai įveikė svėrimo procedūrą – abu svėrė po 156 svarus, o tai yra leistina ne titulinėje lengvo svorio kategorijos kovoje.

Visgi kai kuriems kovotojams viskas klostėsi ne taip sklandžiai. Jeanas Silva pirmuoju bandymu svėrė 147 svarus – vienu svaru daugiau nei leidžiama ne dėl titulo vykstančioje kovoje. Išsirengęs nuogai ir sverdamasis uždaroje kabinoje, J. Silva kalbėjo garsiai ir atrodė vis dar labai motyvuotas prieš kovą su Bryce‘u Mitchellu.

„Dar niekas nesibaigė, – portugališkai sakė J. Silva. – Argi nenori kančios kelio? Aš numesiu svorį. Aš numesiu šitą prakeiktą svorį. B. Mitchellai, aš tave sulaužysiu. Dar niekas nesibaigė, grįšiu ir numesiu svorį“.

J. Silva pirmą kartą ant svarstyklių pasirodė likus kelioms minutėms iki valandos trukmės svėrimų lango pabaigos ir, gavęs leidimą iš Floridos komisijos, buvo pasvertas antrą kartą bei sėkmingai užfiksavo 146 svarų svorį.

