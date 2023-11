Paskutinėje „Formulės 1“ sezono kvalifikacijoje su problemomis susidūrė Sainzas ir Hamiltonas

Rimtą paraišką kovoje dėl ketvirtos vietos konstruktorių įskaitoje pateikė „McLaren“. Trečias kvalifikacijoje buvo australas Oscaras Piastri (1:23.782), penktas – britas Lando Norrisas (1:23.816), kuris lemiamu metu dar ir padarė klaidą. „McLaren“ konkurentų – „Aston Martin“ – lyderis ispanas Fernando Alonso buvo 7-as (1:24.084).

Ketvirtas startuos „Mercedes“ pilotas britas George‘as Russellas (1:23.788), bandysiantis vytis Ch.Leclercą ir padėti komandai išlaikyti antrą vietą konstruktorių įskaitoje.

Meksikietis Sergio Perezas kvalifikaciją baigė tik 9-as („Red Bull“, 1:24.171), nes jo geriausias rezultatas buvo ištrintas dėl išvažiavimo už trasos ribų.

Netikėtai į 10-uką nepateko bolidu besiskundęs britas Lewisas Hamiltonas, užėmęs vos 11-ą vietą („Mercedes“, 1:24.359). 13-as liko antrasis „Aston Martin“ pilotas kanadietis Lance‘as Strollas (1:24.422).

Tik 16-ą vietą kvalifikacijoje užėmė ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:24.738). Jis prieš tai patyrė avariją treniruotėje ir kvalifikacijoje demonstravo prastą tempą. Tiesa, paskutinio bandymo metu C. Sainzui kiek sukliudė prancūzas Pierre‘as Gasly („Alpine“).

Savo situaciją sukomplikavo amerikietis Loganas Sargeantas. Abu „Williams“ piloto greičiausi ratai buvo ištrinti dėl išvažiavimo už trasos ribų, todėl jis liko paskutinis – 20-as, nors turėjo gana greitą bolidą.

