Paskelbta Lietuvos rankinio rinktinės sudėtis lemiamoms Europos čempionato atrankos rungtynėms

1-oje atrankos grupėje antrą vietą užimantiems Lietuvos rankininkams per likusias dvejas rungtynes pakanka iškovoti bent tašką ir jie po ketverių metų pertraukos sugrįš į Europos čempionatą.

Lietuvos rinktinė per 4 rungtynes yra surinkusi 6 taškus ir atsilieka tik nuo grupės lyderių slovėnų, turinčių 8 taškus. Trečioje vietoje esantys makedonai turi 2 taškus. Paskutinėje vietoje – be taškų liekanti Estijos rinktinė.

Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės. Nustatant geriausias trečią vietą užėmusias komandas, bus skaičiuojami rezultatai tik su pirmas dvi vietas grupėje užėmusiomis rinktinėmis.

„Džiugu tai, kad lemiamoms rungtynėms atvyksta visi stipriausi šiuo metu galintys žaisti rankininkai. Kai kurie žaidėjai turi šiek tiek sveikatos problemų dėl buvusių traumų, bet apie jas šiandien per anksti kalbėti. Tikimės, kad iki rungtynių kitą trečiadienį viskas išsispręs mūsų naudai ir visi kiek galės, tiek padės rinktinei, – sakė sudėtį paskelbęs Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas. – Į rinktinę atvyksta visi, praėjusiame Europos čempionato atrankos etape dalyvavę rankininkai. Be to, turime ir papildymo. Po ilgokos pertraukos į rinktinę grįžo su „Dragūnu“ iki Lietuvos ir Baltijos lygų finalų nukeliavęs Gytis Šmantauskas. Rinktinę taip pat papildė čempionės „Šviesos“ atstovai Tadas Rasakevičius ir Alanas Bogdiunas.“

Treneris turi daug lūkesčių iš rinktinės lyderių, nes jie vaidina svarbius vaidmenis užsienio klubuose ir lemiamoje sezono stadijoje yra geros sportinės formos.

Rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas su „Bergischer“ komanda užsitikrino kelialapį į aukščiausiąją Vokietijos lygą. Joje tikisi debiutuoti ir Austrijos čempionato lyderės Hardo „Alpla“ komandos gretose sėkmingai rungtyniaujantis Karolis Antanavičius, pasirašęs sutartį kitam sezonui su Vokietijos „Minden“ klubu. Rumunijos čempionate Gabrielius Virbauskas yra rezultatyviausias, o Aidenas Malašinskas pirmauja pagal rezultatyvius perdavimus.

„Tai rodo, kad rinktinės lyderiai yra geros sportinės formos ir nuolatiniame žaidybiniame režime bei į rinktinę atvažiuoja gerai pasiruošę. Kai žaidėjai nuolat turi daug žaidybinės praktikos klube, daug trenerio pasitikėjimo ir žaidimo minučių, tai ir rinktinei bus lengviau pasiruošti rungtynėms. Daug mažiau turėsime laiko skirti fiziniams ar techniniams dalykams, – teigė G. Savukynas. – Iki pirmų rungtynių su slovėnais turėsime keturias treniruotes ir daug vaizdo analizės susirinkimų. Šįkart analizių specifika šiek tiek skirsis. Aišku, daug dėmesio skirsim savo žaidimui praėjusiame etape bei mūsų pirmoms rungtynėms su slovėnais. Tuo tarpu analizuojant slovėnų žaidimą daugiausia dėmesio skirsime ne jų individualiems žaidėjams, o varžovų taktiniams dalykams. Slovėnijos rinktinė jau išsprendė savo uždavinius atrankos turnyre ir į Vilnių atvyksta kaip reikiant pasikeitusi ir atjaunėjusi. Tačiau varžovų sudėtis jokiu būdu nėra silpnesnė ar mažiau ambicinga negu žaidė ankstesniuose etapuose.“

Visas keturias pergales iškovoję Slovėnijos rankininkai jau garantavo sau mažiausiai antrą vietą grupėje ir užsitikrino kelialapį į Europos čempionatą.

Pirmose tarpusavio rungtynėse Lietuvos rinktinė pralaimėjo slovėnams išvykoje 25:36, bet vėliau prasidėjo lietuvių pergalių serija. Vilniuje buvo iškovota įspūdinga pergalė 29:27 prieš makedonus ir dukart – 30:20 svečiuose ir 35:28 namuose – buvo sutriuškinta Estijos rinktinė.

Iš devyniolikos į rinktinę pakviestų rankininkų aštuoni rungtyniauja užsienio klubuose, vienuolika atstovauja Lietuvos komandoms. Po keturis rankininkus į rinktinę delegavo Klaipėdos „Dragūnas“ ir Vilniaus „Šviesa“, po vieną atstovą turės Kauno „Granitas“, Alytaus „Varsa“ ir HC „Vilnius“.

Lietuvos rinktinės rankininkų amžiaus vidurkis – 27,6 m. Vyriausiam žaidėjam – šešis kartus geriausiu Lietuvos metų rankininku išrinktam Aidenui Malašinskui antradienį sukako 39-eri. Jauniausias rinktinės rankininkas – daugiau negu dvigubai jaunesnis 17-etis Simas Butkus.

Lietuvos rinktinės sudėtis:

Vartininkai: Vilius Rašimas (Habnarfjorduro „Haukar“, Islandija), Lukas Gurskis (Hardo „Alpla“, Austrija) ir Giedrius Morkūnas (Vilniaus „Šviesa“).

Kairieji kraštai: Paulius Čėsna (Klaipėdos „Dragūnas“), Mantas Urvikis („Šviesa“) ir Simas Butkus (Kauno „Granitas-Karys“).

Kairieji pusiau kraštai: Karolis Antanavičius („Alpla“), Gerdas Babarskas („Bergisher“, Vokietija), ir Karolis Stropus („Dragūnas“).

Įžaidėjai: Aidenas Malašinskas („Buzau“, Rumunija) ir Benas Petreikis („N-Lubbecke“, Vokietija).

Linijos žaidėjai: Andrius Montvilas (Alytaus „Varsa-Stronglasas“) ir Martynas Lapinskas (HC „Vilnius“).

Dešinieji pusiau kraštai: Mindaugas Dumčius (Dresdeno „Elbflorenz“, Vokietija) ir Gytis Šmantauskas („Dragūnas“).

Dešinieji kraštai: Mykolas Lapiniauskas („Dragūnas“) ir Alanas Bogdiunas („Šviesa“).

Universalūs: Žanas Gabrielius Virbauskas („Bacau“, Rumunija) ir Tadas Rasakevičius („Šviesa“).