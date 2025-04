Nurmagomedovas siūlosi padėti buvusiam Prancūzijos futbolo rinktinės kapitonui Evra prieš jo debiutą MMA

Paskelbęs apie planus išbandyti save MMA, P. Evra susisiekė su Ch. Nurmagomedovu ir paaiškino, kad kova jam nėra pramoga ar dėmesio ieškojimas. 43-ejų P. Evra pažadėjo rimtai pasiruošti savo debiutui.

„Man reikia treniruotis, – pokalbio su Ch. Nurmagomedovu metu sakė P. Evra. – Turiu tai vertinti rimtai. Žinai, kiek daug pagarbos jaučiu tau, šiai sporto šakai, todėl tikrai noriu treniruotis su tavimi. Nes noriu mokytis iš geriausių.“

Futbolu besidomintis Ch. Nurmagomedovas pažadėjo padėti P. Evrai, jeigu tik šiam reikės pagalbos, ypač dabar, kai abu gyvena Dubajuje, o futbolininkas ruošiasi savo pirmajai kovai.

„Aš tau daug kartų sakiau – atsiųsk vietą, ir aš tave surasiu, – sakė Ch. Nurmagomedovas. – Atsiųsk vietą, pasakyk, kur esi? Kai tave pamatysiu, turi būti pasiruošęs, ir tiek. Visą kitą aš sutvarkysiu. Aš išmokysiu tave, kaip daužyti žmones.“

Ch. Nurmagomedovas laikomas vienu geriausių MMA trenerių pasaulyje ir dirba su daugybe čempionų, įskaitant UFC lengvojo svorio kategorijos titulo savininką Islamą Machačevą ir PFL lengvojo svorio čempioną Usmaną Nurmagomedovą.

Nuo tada, kai baigė profesionalaus kovotojo karjerą, Ch. Nurmagomedovas beveik visą savo laiką skiria trenerio darbui.

„Aš tik noriu, kad tu tobulėtum, – sakė Ch. Nurmagomedovas. – Nieko daugiau. Labai smagu tave matyti, ir tikiuosi, kad pagaliau atsiųsi man vietą, tada treniruosimės kartu.“

P. Evros debiutas PFL turnyre numatytas gegužės 23 dieną „Accor“ arenoje Paryžiuje.

“𝙎𝙀𝙉𝘿 𝙈𝙀 𝙇𝙊𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉”📍

“𝙄 𝙒𝙄𝙇𝙇 𝙏𝙀𝘼𝘾𝙃 𝙔𝙊𝙐 𝙃𝙊𝙒 𝙏𝙊 𝙎𝙈𝘼𝙎𝙃 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀”💥



Khabib Nurmagomedov checks in with Patrice @Evra ahead of the former French football captain’s PFL MMA Debut on Friday 23rd May 👀



LIMITED TICKETS REMAIN! 🫵… pic.twitter.com/G4xHBOmnvt