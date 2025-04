„Olympiacos“ strategas Bartzokas: „Nusipelnėme pralaimėti šias rungtynes“

Po rungtynių „Olympiacos“ strategas Georgios Bartzokas teigė, kad jo komanda nusipelnė pralaimėti.

„Sveikinimai „Real“, jie žaidė kietai ir gerokai geriau nei per pirmas dvejas rungtynes. Mums labai svarbu žaisti geriau nei antrajame kėlinyje. Per tą atkarpą padarėme 10 klaidų, kurios visos virto jų greitais taškais. Turėjome atakuoti ritmingai, bet mums to padaryti nepavyko. Buvome pernelyg susikaustę, – spaudos konferencijoje kalbėjo Pirėjo komandos treneris. – Nusipelnėme pralaimėti šias rungtynes, nors ir turėjome galimybę laimėti pačioje pabaigoje. Prametėme baudų metimus, prametėme metimus iš po krepšio, priėmėme blogus sprendimus rungtynių pabaigoje. Turime geriau vykdyti atakas. Turime būti kantrūs ir daryti visus pagrindinius krepšinio dalykus – statyti užtvaras, atlikti perdavimus ir judėti greičiau.“

Kalbėdamas apie Evaną Fournier , kuris praleido rungtynes, treneris kalbėjo optimistiškai ir teigė, jog kitame susitikime jis jau turėtų žaisti.

„Jis jautė skausmą, bandė treniruotis šį rytą, bet skaudėjo. Jis pasitempė čiurną per paskutines rungtynes su „Real“ Pirėjuje. Tikiuosi, kad turėsime jį ketvirtadienį. Žiūrėsime diena po dienos“, – sakė G. Bartzokas.

Paklaustas apie ankstesnius susitikimus su „Real“ ir šio sezono rungtynes, G. Bartzokas teigė, kad dabar „Olympiacos“ jau įrodžiusi, kad yra geresnė komanda.

„Tie mačai buvo ankstesniais metais, dabar kalbame apie kitus žaidėjus. Kiekvienas sezonas yra skirtingas. Šį sezoną įrodėme, kad esame geresnė komanda – keturis kartus įveikėme „Real“, finišavome pirmi, bet jie turi kokybės, turi patirties, turi pasididžiavimo, ir mes nepateksime į finalo ketvertą, jei nežaisime gerai“, – sakė treneris.