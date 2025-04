Sukčiavimu apkaltintas Hallas atsiprašė Pudzianowskio: „Susilaužiau ranką daužydamas Mariuszo veidą“

Daug patirties koviniame sporte jau sukaupęs 48-erių lenkas Mariuszas Pudzianowskis (17-10) nesugebėjo atsilaikyti prieš MMA debiutantą 37-erių britą Eddie Hallą (1-0) ir patyrė pralaimėjimą techniniu nokautu vos per 30 sekundžių.

Eddie Hall apologises for using an ILLEGAL move in 30-second win over Mariusz Pudzianowski! 😳 pic.twitter.com/s1ZiSTc9zc