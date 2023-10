Pasirengimo cikle NBA čempionai po dviejų pratęsimų sugėrė „Bulls“ niuksą

Rungtynės buvo itin lygios. Praėjus kiek daugiau nei pusei antrojo kėlinio Čikagos ekipai pavyko į priekį išsiveržti 8 taškais, tačiau „Nuggets“ netruko jo ištirpdyti, o į ilgąją pertrauką komandos išėjo lygiu rezultatu (56:56).

„Bulls“ trečiojo kėlinio pabaigoje pavyko susikrauti ir dviženklę persvarą (79:89), tačiau lemiamame kėlinyje ekipos susikeitė vaidmenimis, Denverio komanda dar likus minutei iki mačo pabaigos priartėjo per vieną tašką (108:109), o rezultatas rungtynių pabaigoje išliko lygus – 112:112.

Pirmąjame pratęsime komandos ir vėl sužaidė lygiai (119:119), tačiau antrajame visgi į priekį pabėgti pavyko Čikagos krepšininkams. Likus kiek mažiau nei minutei Dalenas Terry smeigė tritaškį ir komandą atitolino jau 9 taškų persvara, o dvi taiklios Quentono Jacksono baudos šį pranašumą padėjo išsaugoti ir ekipa šventė pergalę.

