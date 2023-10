Valančiūnas liko be taškų, o „Pelicans“ skaudžiai nusileido Hiustono krepšininkams

J. Valančiūnas aikštėje praleido daugiau nei 23 minutes, tačiau jo pasirodymas rezultatyvumu nepasižymėjo – lietuvis prametė visus savo metimus (0/2 dvit. ir 0/2 trit.). Vidurio puolėjui pavyko atkovoti 4 kamuolius ir atlikti 3 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviausiai Naujojo Orleano komandos gretose pasirodė CJ McCollumas surinkęs 17 taškų, dar po 13 pridėjo Dysonas Danielsas ir Jordanas Hawkinsas.

„Pelicans“ pirmavo tik po pirmųjų mačo metimų, o vėliau į priekį užtikrintai veržėsi Hiustono ekipa. Pirmojo kėlinio pabaigoje po CJ McCollumo ir Naji Marshallo tritaškių ekipai pavyko priartėti prie priešininkų per vieną tašką (26:27), tačiau ištirpdyti minimalaus atsilikimo nepavyko, o „Rockets“ vėliau jį tik didino.

Zion ➡️ CJ for 3️⃣ #Pelicans pic.twitter.com/EG77qEAvEs

Į ilgąją pertrauką komandos išsiskyrė su 16 taškų skirtumu (40:56), o rungtynių pabaigoje persvara tapo triuškinama J. Valančiūno klubui ir mačas baigėsi net 33 taškų Hiustono pranašumu (87:120).

Geriausiai „Rockets“ gretose pasirodė arti dvigubo dublio buvęs Jabari Smithas jaunesnysis, kuris per 23 minutes pelnė 22 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Po dvylika taškų į savo komandos sąskaitą įrašė dar trys žaidėjai – Alperenas Sengunas, Jalenas Greenas ir 4-asis naujokų biržos šaukimas Amenas Thompsonas.

AMEN THOMPSON MY GOODNESS 🤯



Rockets/Pelicans live on the NBA App: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/uJnFwm2gLP

REKLAMA