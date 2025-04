Pasaulio U-18 elitinis divizionas: baudinių serijos pareikalavusiose rungtynėse latviai dramatiškai įveikė Norvegiją

Pagrindinį laiką komandos užbaigė lygiosiomis 1:1, o pratęsimas baigėsi be įvarčių, tuo tarpu baudinių serijoje lemiamu tapo Danielso Serkinso smūgis, atnešęs Latvijai pergalę ir du taškus turnyrinėje lentelėje.

Vienintelį Latvijos įvartį per pagrindinį laiką pelnė Martinas Klaucansas (1:43 min.), pasižymėjęs tiksliu smūgiu, kai mažumoje aktyviai sužaidęs Robertsas Naudinšas perėmė ritulį ir atliko perdavimą.

What a wrister from Martins Klaucans! 🤑Latvia takes the lead early! #IIHF #U18MensWorlds #NORLAT @lhf_lv pic.twitter.com/NaEakV61T4