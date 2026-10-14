Pasaulio treko čempionate – pirmasis Baleišytės startas: lietuvė pateko į dešimtuką

Moterų skrečo lenktynėse Olivija Baleišytė aplenkė daugiau nei pusę dalyvių ir finišavo 10-a. Auksą iškovojo olandė Lorena Wiebes. Nugalėtoja 40 ratų (10 km) įveikė per 12 min. 15 sek.
Sidabrą pelnė airė Lara Gillespie, o bronza atiteko portugalei Mariai Martins. Skreče iš viso startavo 24 sportininkės.
Three years, three victories! Lorena Wiebes claims a third consecutive title in the women’s scratch race 🥇🇳🇱 https://t.co/mZVWczu7X9— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 14, 2026
O. Baleišytė – vienintelė lietuvė, startuojanti pasaulio čempionate. Ji yra suplanavusi intensyvų startų tvarkaraštį. Lietuvė dar yra užsiregistravusi į eliminacijos ir taškų lenktynes bei omniumą (daugiakovę).
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