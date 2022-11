Pasaulio taurė – jau kitą savaitę: Brazilija paskelbė savo sudėtį

Šiame sąraše futbolo sirgaliai neišvydo Londono „Arsenal“ gynėjo Gabrielio Magalhaeso ir „LIverpool“ puolėjo Roberto Firmino, tačiau jame yra pastarojo komandos draugai Alissonas ir Fabinho.

R.Firmino buvo įtrauktas į rinktinės sudėtį rugsėjo mėnesį vykusioms draugiškoms rungtynėms prieš Ganą ir Tunisą, tačiau nepakilo nuo atsarginių žaidėjų suoliuko ir už savo šalį nėra žaidęs nuo praėjusiais metais vykusio „Copa America“ čempionato.

Brazilijos rinktinės sąraše taip pat yra 38-erių metų Londono „Chelsea“ žaidėjas Thiago Silva, kuris bus vienas vyriausių viso turnyro žaidėjų.

Trenerio Tite vadovaujama Brazilija žais G grupėje, kurioje susikaus su Serbija, Šveicarija ir Kamerūnu.

Paskutinė diena, komandoms paskelbti 26 žaidėjų sudėtį yra lapkričio 13-oji – savaitė prieš oficialų pasaulio čempionato startą.

Footage from home of Bruno Guimaraes as he & family wait for Brazil World Cup squad announcement… (it was never in doubt!) #nufc pic.twitter.com/UqLDhEBOWD

