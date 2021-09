Pasaulio salės futbolo čempionato septinta diena: sudužusi šeimininkų svajonė ir kovos dėl trečiųjų vietų

Septintą varžybų dieną iš viso buvo įmušta aštuoniolika įvarčių, o tai yra pakartotas nerezultatyvumo rekordas. Be to, antrą kartą per 28 rungtynes buvo užfiksuotos lygiosios.

REZULTATAI

Egiptas – Uzbekistanas 1:2

Gvatemala – Rusijos olimpinis komitetas 1:4

Kosta Rika – Lietuva 6:2

Venesuela – Kazachstanas 1:1

Sudužusi svajonė

Galima kaltinti bet ką, tačiau lietuvių nesėkmę šiose rungtynėse nemaža dalimi nulėmė tokių rungtynių patirties trūkumas. Lietuviai praleido net šešis įvarčius, ir visais šešiais atvejais lietuvius žudė tokio lygio turnyrui nepateisinamos klaidos.

Sugrįžus į rungtynių pradžią, tai lietuviai turėjo viską, kad vietoje sudužusių svajonių būtų galima kalbėti apie skaičiavimus, ko reikia, kad komanda žengtų į atkrintamąsias. Pakankamai greitas įvartis, pakeistas teisėjų sprendimas paprašius video peržiūros, varžovų vartininko raudona kortelė. Be jokios abejonės, tokie dalykai turėjo užvesti.

Ir ne tik turėjo užvesti, bet ir užvedė. Lietuviai ne tik kad nenusileido varžovams, tačiau juos lenkė ir rezultatu, ir žaidimu. Deja, tuomet prasidėjo priešpaskutinė kėlinio minutė ir pasitikinti savimi komanda tapo savo paties šešėliu.

Užteko vienos klaidos, kuri virto beveik visos komandos atkirtimu bei išlyginamuoju įvarčiu. Kad nepasirodytų maža, po keliasdešimties sekundžių prasižengta tada, kai mažiausiai to reikėjo. Nebuvo jokio realaus pavojaus, tačiau šeštoji pražanga varžovams garantavo dešimties metrų baudinį. Jie įprastai realizuojami penkiasdešimties procentų tikslumu. Gaila, tačiau kostarikiečiams teko ta teigiama penkiasdešimties procentų pusė.

Antrojo kėlinio praleisti įvarčiai savo rimtumu per daug nesiskyrė – dar vienas atsikirtimas, rikošetas po varžovų kontratakos, pakeitus vartininką penktu žaidėju paprastoje vietoje atiduoti kamuoliai, lėmę penktąjį ir šeštąjį Kosta Rikos įvarčius.

Visgi reikia vertinti ir Lietuvos rinktinės pastangas net ir esant rezultatui 1:5. Justinas Zagurskas skirtumą sušvelnino, tuomet Benas Spietinis nepasinaudojo proga realizuoti dešimties metrų baudinį. Būtų pavykę – 3:5 ir tai būtų buvęs geras pasipriešinimas nuolatiniams pasaulio čempionatų dalyviams. Nepavyko, ir netrukus (likus dviem sekundėms) buvo praleistas įvartis, kuris, tikėtina, Kosta Rikai atvers duris į kitą etapą.

Reziumuojant Lietuvos rinktinės pasirodymą, tai galima neabejoti, kad ši komanda užaugo. Užaugo tiek, kad galbūt galėtų būti ir Europos čempionatų vidutiniokė.

Kiti miestai

Per pirmus du turus vienos grupės komandos žaisdavo tuose pačiuose miestuose, tačiau kadangi lemiamo turo rungtynės turi vykti vienu metu, situacija pasikeitė. Būtent dėl to Kazachstanas ir Venesuela pirmąsyk rungtyniavo Vilniuje, o Rusijos olimpinio komiteto rinktinė bei Gvatemala – Kaune.

Rusai savo reikalus išsprendė per pirmąjį kėlinį, todėl antrajame vyko tiesiog numerio atlikimas. Beje, įdomu tai, kad nei pirmose čempionato rungtynėse pokerį įforminęs Ivanas Čiškala, nei antrose rungtynėse hetriku pasižymėjęs Artiomas Niyazovas šįsyk nepelnė nė vieno įvarčio.

Kazachstano rinktinei nepralaimėję venesueliečiai pateikė pirmąją čempionato sensaciją. Tiesa, jos svoris būtų žymiai didesnis, jei kazachams nebūtų užtekę lygiųjų. Dabartinėje situacijoje – Kazachstanas pirmas, Venesuela – antra.

Venesueliečiai statistikos grafoje patenka į pirmą vietą kaip komanda, kuriose žaidžiamos pačios nerezultatyviausios rungtynės. Per trejas šios komandos rungtynes buvo įmušti vos šeši įvarčiai (keturi įmušti, du praleisti). Palyginimui, per Gvatemalos rinktinės mačus – net 23 (devyni įmušti, keturiolika praleistų).

Įšokę į paskutinį traukinį

Uzbekistano rinktinė šį pasaulio čempionatą pradėjo dviem pralaimėjimais, tad jų situacija buvo pakankamai panaši į Lietuvos – norint, kad viskas nesibaigtų, buvo privaloma laimėti. Skirtumas tarp lietuvių ir uzbekų toks, kad uzbekams reikėjo rusų pagalbos (jos sulaukė) ir jei jie nepaveda, patys uzbekai kyla į antrąją vietą ir jiems visiškai neįdomios trečių vietų lenktynės.

Uzbekistano nelaimei, Egiptui šios rungtynės buvo svarbios ne ką mažiau, o iškovotas bent vienas taškas šios šalies rinktinei būtų dovanojęs kelialapį į atkrintamąsias.

Egiptiečiams dvikova prasidėjo itin nesėkmingai. Pačioje pradžioje po standartinės situacijos Khusniddinas Nišonovas galingu smūgiu atidarė rungtynes. Vėliau progų turėjo ir vieni, ir kiti, o rezultatas pasikeitė po uzbekų atsikirtimo ir atiduoto lengvo šanso varžovams. Besibaigiant kėliniui rezultatas tapo 1:1.

Kelialapį tarp geriausių šešiolikos rinktinių pasaulyje uzbekams padovanojo Anaškonas Rachmatovas, po kurio bombos 34 minutę rezultatas tapo 2:1. Uzbekas su šiuo įvarčiu turėtų tapti pretendentu į gražiausio pasaulio čempionato įvarčio titulą.

Trečių vietų lenktynės

Primename, kad į atkrintamąsias varžybas pateks visos pirmas ir antras bei keturios (iš šešių) trečias vietas grupėse užimsiančios komandos. Kol kas šioje rikiuotėje keturios komandos yra surinkusios po tris taškus, viena (Tailandas) – vieną ir viena (Serbija) – nei vieno. Tiesa, keturioms iš šių komandų dar teks sužaisti trečiuosius grupių susitikimus.

A grupėje trečią vietą užėmusi Kosta Rika turi tris taškus ir įvarčių santykį 7:9. Tai reiškia, kad ši rinktinė trečių vietų lenktynėse tikrai aplenks Gvatemalą, kuri taip pat liko trečia, surinko tris taškus, tačiau turi prastesnį įvarčių santykį 9:14.

C grupėje tailandiečiai turi vieną tašką, tačiau paskutiniajame ture jų laukia Saliamono salos, o tai greičiausiai reiškia papildomus tris taškus bei garantuotą vietą atkrintamosiose. Jei taip atsitiktų, kad Tailandas nelaimėtų, tai (greičiausiai) reikštų, kad C grupės trečios komandos tarp šešiolikos geriausių nebūtų.

D grupėje trečiąją vietą užims Čekija arba Vietnamas. Jei šių komandų tarpusavio rungtynės baigsis lygiosiomis, šios abi komandos keliauja toliau. Abi komandos tikrai keliautų toliau ir tuo atveju, jei vietnamiečiai laimėtų vieno įvarčio skirtumu. Jei laimi Čekija, Vietnamo šansai sumažėja iki minimumo.

E grupėje analogiška situacija kaip ir D grupėje. Čia tarpusavyje susikaus Japonija ir Paragvajus, o viena iš šių ekipų grupių turnyre liks trečia. Lygiosios arba paragvajiečių pergalė ne didesniu nei keturių įvarčių skirtumu abiems ekipoms dovanoja kelialapį į atkrintamąsias. Laimėjus japonams, Paragvajus tampa priklausomas nuo kitų grupių komandų.

F grupėje dėl trečios vietos susikaus Serbija ir JAV. Amerikiečiai šansai pratęsti čempionatą tik teoriniai, o serbams kelialapį garantuotų pergalė ne mažesniu nei dviejų įvarčių skirtumu. Jei serbai laimėtų vienu įvarčiu, taptų priklausomi nuo kitų komandų.

Anonsas

Aštuntąją čempionato dieną grupių etapas baigsis C ir D grupėse. Klaipėdoje 16 valandą penkiskart pasaulio čempionams brazilams iššūkį mes Panama, o 18 valandą susikaus Portugalija ir Marokas.

Tuo tarpu Kaune 16 valandą laukia Čekijos ir Vietnamo, o 18 valandą – Saliamono salų ir Tailando akistatos.