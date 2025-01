Pasaulio rankinio čempionato ketvirtfinalyje – stebuklingos kroatų ir prancūzų pergalės

Kroatai buvo laikomi aiškiais mačo favoritais, bet po neblogo starto (3:1, 4:2) jie sužaidė itin prastą atkarpą ir paleido vengrus į priekį (6:10). Kroatai sugebėjo atsitiesti dar iki ilgosios pertraukos (16:16), tačiau antrajame kėlinyje vengrai vėl grėsmingai atitrūko.

Likus žaisti 5 min. kroatai atsiliko 4 įvarčiais (26:30) ir atrodė, kad juos gali išgelbėti tik stebuklas. Netrukus vengrai užsidirbo pražangą, o kroatai pelnė 3 greitus įvarčius (29:30). Vėliau abi komandos strigo puolime, kol vengrai dar kartą pažeidė taisykles. Daugumoje žaidusiems kroatams pavyko išlyginti rezultatą likus žaisti 63 sek. (30:30).

Vengrai tada sėkmingai „degino“ laiką ir patys galėjo išplėšti pergalę, bet likus žaisti apie 10 sek. pažeidė taisykles puolime. Tada kroatai skubėjo surengti paskutinę ataką. Likus žaisti 5 sek. kamuolys dar buvo ties vidurio linija. Likus apie 3 sek. kamuolys buvo perduotas Marinui Šipičiui, kuri vengrai visiškai pamiršo centre. Kroatas priešpaskutinę sekundę išleido kamuolį iš rankų, o šis leidosi vartuose ir šeimininkai, palaikomi daugiau nei 15 tūkst. fanų, šventė dramatišką pergalę.

