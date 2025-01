Vežimėlių krepšininkas Nerijus Venckus: „Smagu, jei savo pavyzdžiu galiu kažkam padėti“

Nerijus kalba iš asmeninės patirties. Beveik prieš du dešimtmečius vyras pateko į automobilio avariją, po kurios nevaikšto. Nors lemtingas stuburo lūžis pakeitė Nerijaus gyvenimą, tačiau neatėmė traukos sportui – užsiėmimui, kuris jauną vyrą kasdien lydėjo dar iki automobilio avarijos.

„Visada mėgau geležį kilnoti, tačiau neapleido mintys, kad sporto klube būsiu vienas toks – vežimėlyje. Ten buvo nelengva, tie pirmi kartai po reabilitacijos buvo ne patys maloniausi. Vis tik supratau, kad tu pats susikuri savo galvoje tuos demonus. Taip, tu sulauki aplinkinių dėmesio, bet tame nieko blogo nėra. Viskas tik tavo galvoje. Praėjo gal dveji metai po avarijos, kai pradėjau vėl sporto klubą lankyti.

Ir dabar einu į sporto klubą, aplinkinių žvilgsniai niekur nedingo, bet aš į tai tiesiog nebekreipiu jau dėmesio. Be to, tas dėmesys nėra blogai. Žmonės prieina, pakalbina, net pasako, kad aš jiems esu kaip įkvėpimas pakelti užpakalį. Gaunasi, kad suteikiu motyvacijos kitiems, o ir pačiam ne retai būna malonu, jei galiu savo pavyzdžiu kažkam padėti“, – pasakoja N. Venckus.

Vežimėlių krepšinis tapo svarbia gyvenimo dalimi

Tiesa, žmonių su negalia sportas Nerijaus gyvenime atsirado kiek anksčiau nei sporto salė – dar atliekant reabilitaciją. Nerijus pasakoja, kad išmėginti vežimėlių krepšinį jį įkalbėjo Santaros klinikų sanitaras, kuris ir nuvežė į pirmą treniruotę. Nerijui būti tarp likimo brolių buvo lengviau nei vėliau praverti salės duris.

Vežimėlių krepšinis tapo svarbia Nerijaus gyvenimo dalimi. Vyras porą metų rungtyniavo užsienyje, kur atstovavo Vokietijos klubui, taip pat gynė Lietuvos nacionalinės vežimėlių krepšinio rinktinės garbę.

„Profesionalus sportas davė labai daug – ir varžytis aukščiausiame lygyje, ir pasaulio pamatyti, ir žmonių sutikti. Daryti tai, kas tau patinka ir dar gauti už tai atlygį yra labai didelė motyvacija. Tai buvo labai smagus laikas, geriau būti tiesiog negali“, – sako Nerijus, atstovavęs „RSB Thuringia Bulls“ klubui.

Vyras per beveik du dešimtmečius išbandė daugybę sporto šakų, o pastaruoju metu koncentruojasi į plaukimą. Pernai Nerijus dalyvavo projekte „Plaukti gali visi“ ir Vilniaus plaukimo maratone įveikė 10 kilometrų distanciją. Jis neapleidžia ir kitų sporto šakų, turi minčių išbandyti savo jėgas para triatlone.

„Visi sako, kad aš jau per daug sportuoju. Aš ir pats jaučiu, kad to sporto labai daug, bet nesugebu kitaip. Tikriausiai ir sporto šakų per daug, ir laiko sportuojant per daug“, – juokiasi Nerijus.

Svarbiausia pabandyti

Nerijus prisijungė prie Lietuvos paralimpinio komiteto ir jo mecenatų TV3 televizijos bei „Bitė Lietuva“ bendro projekto „Reikia tik išdrįsti“. Transliuojami vaizdo ir garso klipai, kuriuose sportuoti kviečia Nerijus Venckus, plaukikas Edgaras Matakas, vežimėlių tenisininkė Agnieška Toločko, lengvaatlečiai Oksana Dobrovolskaja ir Andrius Skuja. Kampanijos tikslas – paskatinti kuo daugiau žmonių, turinčių negalią, būti fiziškai aktyvesniems, sportuoti ir būti sveikiems.

„Aplinkiniai tikriausiai daugiau galvoja, kad aš mažiau galiu nei aš iš tikro galiu. Nereikia niekada nurašyti savęs. Jeigu yra žinių trūkumas, tai reikia tiesiog susirasti žmones, kurie gali patarti. Pavyks ar nepavyks?

Reikia pabandyti. Aišku, ne viską mes, judantys vežimėliais galime, bet nepabandęs nesužinosi. O jeigu kam reikia, tai Lietuvoje tikrai turime nemažai gerų pavyzdžių – žmonių, kurie daug pasiekia sporte.

Tarkime, mes Vilniaus neįgaliųjų sporto klube „Atrama“ išskėstomis rankomis laukiame naujų žmonių. Aš kviečiu visus būtinai ateiti, kreiptis į mus. Aš pats esu kelias sporto šakas išbandęs, tai visada galiu kažką patarti, papasakoti. Yra kiti klubo sportininkai. Tikrai prašome, visus priimsime“, – kviečia N. Venckus.

Lietuvoje iš viso veikia trys dešimtys asmenų su negalia sporto klubų, bendruomenių, kurie kviečia įvairaus amžiaus žmones jungtis ir būti fiziškai aktyviems. Informaciją, kur galima kreiptis ir sportuoti visoje Lietuvoje galima rasti www.parateam.lt/sportuok.