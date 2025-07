Pasaulio maratono rekordininkė įkliuvo – organizme aptikta 190 kartų viršyta hidrochlorotiazido norma

Lengvosios atletikos sąžiningumo skyrius (AIU) pranešė, kad šių metų kovo 14 d. paimtame sportininkės mėginyje rasta hidrochlorotiazido. Už tai sportininkė buvo laikinai suspenduota, kol tęsis tyrimas dėl aplinkybių, kaip jos organizme atsirado draudžiama medžiaga.

Hidrochlorotiazidas gydo hipertenziją (aukštą kraujospūdį), be to, jis gali būti naudojamas kaip „maskuojamoji medžiaga“, padedanti šlapimo mėginiuose nuslėpti kitas draudžiamas medžiagas. Leidžiama hidrochlorotiazido koncentracija sportininkams yra tik 20 ng/ml, o R. Chepngetich mėginyje šios medžiagos koncentracija siekė net 3800 ng/ml.

Sportininkei gresia 2 metų diskvalifikacija.

BREAKING NEWS: Marathon world record holder Ruth Chepngetich has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit after testing positive for Hydrochlorothiazide in a test on March 14th. Hydrochlorothiazide, can be used to mask the presence of banned drugs. The AIU… pic.twitter.com/MSxaEQxFSL

2022 m. Čikagos maratone iš karto už R. Chepngetich finišavusi amerikietė Emily Sisson pripažino, kad ši žinia jai buvo tarsi smūgis į paširdžius.

U.S. marathon record holder Emily Sisson shared the following reaction on Instagram stories after the news of Ruth Chepngetich’s positive test for a banned substance and provisional suspension.



“Ignorance is bliss” is how you have to operate on a starting line to give yourself… pic.twitter.com/1SZsV98lOI

