Pasaulio ir Europos rekordus gerinusi Lietuvos ėjikė: „Smagu pasiekti tą, ko nesitiki“

Prieš kelis dešimtmečius profesionalės karjerą baigusi S.Bukšnienė į sportą grįžo kitame amplua. Ėjikės batelius ji iškeitė į ilgiems nuotoliams skirtus kedus bei yra vienintelė moteris, kuri visuose Kauno maratono renginiuose nubėgo visą maratono distanciją. Beje, būtent S.Bukšnienė iki šiol yra vienintelė lietuvė, kuriai pavyko laimėti maratono varžybas Laikinojoje sostinėje – tą ji padarė 2013 metais.

Bėgimas prablaško niūrias mintis

Balandžio 24 dieną vyksiantis Kauno maratonas šiemet bus jubiliejinis – dešimtasis. Pirmaisiais didžiausio Kaune organizuojamo bėgimo nugalėtojais tapo Tomas Venckūnas bei S.Bukšnienė. Pastaroji 42,195 km įveikė per 3 val. 27 min. 28 sek.

„Tikrai nesitikėjau laimėti. Buvo užsiregistravusios tikrai geros bėgikės, bet matomai kažkas neatvažiavo, kažkas nefinišavo ir viskas susiklostė taip, kad pavyko užimti pirmą vietą, – prisiminė S.Bukšnienė. – Yra tekę laimėti ir daugiau bėgimų. Kai būnu pasiruošusi, nėra traumų ir viskas tvarkoje, stengiuosi patekti tarp prizininkių ne savo amžiaus grupėje, o tarp elito. Pirmą kartą Kauno maratone dalyvavau ne itin pasiruošusi, bet pavyko visai sėkmingai pasirodyti. Patiko, tai po to dalyvavau ir kitais metais, ir dar kitais.“

Stodama prie starto linijos kaunietė visada įvardijama kaip viena pretendenčių į aukštą vietą. Paskutinį sykį ne nuotoliniu būdu vykusiame Kauno maratone – 2019 metais – ji tarp moterų finišavo penkta, o amžiaus grupėje virš 50 metų – antra.

„Žmonės, su kuriais bėgioju, treniruojuosi, skaičiuoja nubėgtus maratonus. Aš to nedarau. Bet Kauno maratonas man prestižinis, gražus, masinis renginys, todėl stengiuosi nepraleisti. Dabar stengiuosi atsigauti po traumos, laikotarpis sunkus. Daug galvoju apie Ukrainos situaciją, mintys niūrios. O jei sunku, galima bėgioti, išblaškyti mintis. Tai motyvuoja bėgti ir dalyvauti“, – sakė S.Bukšnienė.

Kišenėje – pasaulio ir Europos rekordai

S.Eidikytė-Bukšnienė buvo pirmoji aukšto lygio Lietuvos ėjikė. Įsimintiniausiais metais jos karjeroje tapo 1989-ieji, kada ji pagerino pasaulio bei Europos rekordus. Beje, tik tais metais lietuvių ėjikai pirmą kartą dalyvavo varžybose už sovietinės zonos ribų.

Hildesheime (tada Vokietijos Federacinė Respublika) S.Bukšnienė užfiksavo žemyno rekordą, 5 km plentu nužingsniavusi per 20 min. 53 sek. – tai iki šiol gyvuojantis Lietuvos rekordas. Lietuvei priklausė ir planetos rekordas: Lapinlahtyje (Suomija) 3000 m stadione ji įveikė per 12 min. 9,91 sek.

„Labai smagu, kai pasieki tą, ko nesitikėjai. Galvodavau, gal pasieksiu pasaulio rekordą, gal ne. Panašiai tokiam rezultatui ir eidavau, tačiau buvo labai stipri australė ir atrodė, kad jai lygių nėra. Kai ji tose varžybose liko antra, o aš pirma su pasaulio rekordu, buvo labai smagu“, – prisiminė S.Bukšnienė.

Ėjikė dalyvavo pirmame pasaulio lengvosios atletikos čempionate po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Mūsų šalies komandą 1993-ųjų pirmenybėse Štutgarte (Vokietija) sudarė tokie sportininkai kaip Romas Ubartas, Vaclovas Kidykas, Nelė Žilinskienė ir Teresė Nekrošaitė. S.Bukšnienė 10 km sportinio ėjimo rungtyje tada finišavo 31-a tarp 52 dalyvių.

Kur kas sėkmingiau jai sekėsi trumpesnėse distancijose: 1992 metais Genujoje (Italija) vykusiame Europos uždarų patalpų čempionate ji finišavo šešta 3000 m sportinio ėjimo, o po metų pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate Toronte (Kanada) ji buvo devinta.

„Daugiau jėgos ir sveikatos turėjau 3-5 kilometrams, bet vaikščiojau ir 10 km, ir 20 km. Treneriai matė, kad aš daugiau galiu pasiekti trumpesnėse distancijose, nors dalyvaudavau ir kitose rungtyse. Bandžiau viską, bet matomai trumpesnėse geriau sekėsi“, – dėstė S.Bukšnienė.

Pradėjus bėgioti ištvermė sugrįžo savaime

Baigusi ėjikės karjerą S.Bukšnienė nuo treniruočių rėžimo atitolo. Siekti rezultatų, tiesa, ne sportiniame ėjime, o ilgų distancijų bėgime, ji pradėjo kiek vėliau.

„Visada būdama ėjikė galvojau, kad bėgimas yra lengviau ir kad bėgime man nesiseks tiek, kiek ėjime. Ėjimas sekėsi, bet visada lygiagrečiai norėdavau bėgioti. Baigusi karjerą auginau vaikus, pasiauginusi dar bandžiau eiti, bet po to perėjau į bėgimą, nes norėjosi judėti. Nors greitai nebėgioju, esu ilgų nuotolių bėgikė – man patinka lengvai, lėtai. Sportuoju dėl savęs ir jeigu man pasiseka, labai smagu“, – sakė S.Bukšnienė.

Beje, buvusi profesionali lengvaatletė yra tapusi ir Lietuvos 100 km bėgimo rungties čempione.

„Ištvermė buvo, įdirbis lieka. Kai būni profesionalus sportininkas, kiekvieną dieną turi treniruotis, kiekvieną dieną yra rėžimas. Po to tapau bėgimo mėgėja, susiradau klubą ir per daug pastangų jokių nereikėjo, tiesiog reikėjo noro kažkiek pajudėti, pabėgioti. Pradžioje per savaitę ateidavau treniruotis po tris kartus ir dalyvaudavau varžybose. Didelių krūvių, kažkokių planų nebuvo, tiesiog judėjau savo ritmu“, – teigė S.Bukšnienė.

Kauno maratone buvusi ėjikė sieks aštuntą kartą įveikti „Impact Brands maratono“ distanciją. Bėgimo entuziastai taip pat kviečiami varžytis „Hollister pusmaratonyje“, „Hella 10 km“, „SDG 5 km“, „Toyota 1,5 km“ bei „Agathum 400 m“ bėgimuose.