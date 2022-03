Kirtis Rusijos ėjikei – dėl dopingo atimti du aukso medaliai

AIU pranešė, kad 2 metų diskvalifikacijos sulaukė Rusijos sportinio ėjimo atstovė Elena Lašmanova. Jos diskvalifikacija įsigaliojo nuo 2021 m. kovo 9 d. Tuo pačiu iš E.Lašmanovos buvo atimti du svarbiausi karjeros titulai – 2012 m. Londono olimpiados auksas ir 2013 m. pasaulio čempionato auksas.

Diskvalifikavus rusę, Londono olimpiados 20 km ėjimo auksas atiteko kinei Qieyang Shenjie, sidabras – jos tautietei Liu Hong, o bronza – dar vienai kinei Lu Xiuzhi. 2013 m. pasaulio čempionato 20 km ėjimo auksą gavo L.Hong, sidabrą – kinė Sun Huanhuan, o bronzą – italė Elisa Rigaudo.

Rusė dar 2014 m. įkliuvo dėl endurobolio vartojimo ir buvo diskvalifikuota 2 metams. Tais pačiais metais ji įsivėlė į dar vieną skandalą, nes pasirodė informacija, kad E.Lašmanova Rusijoje dalyvavo varžybose būdama diskvalifikuota.

J.Lašmanova tapo jau 6-ąja Rusijos lengvaatlete, iš kurios buvo atimtas 2012 m. Londono olimpiados auksas.

