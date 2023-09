Pasaulio čempionato pusfinalių atgarsiai – amerikiečių fiasko, kosminis krepšinis ir varžovus užgniaužę serbai

Jau sekmadienį taps aišku, kuri iš šių Europos rinktinių perims pasaulio čempionų vardą iš ispanų. Didysis čempionato finalas nuo 15.40 val. per TV3 televiziją ir portale tv3.lt.

Prieš pusfinalius daugelis ekspertų tikėjosi Kanados ir JAV susitikimo finale. Šios rinktinės susitiks, bet tik dėl kovos dėl bronzos medalių.

Pirmajame pusfinalyje serbus į pergalę 95:86 prieš kanadiečius vedė jų lyderis Bogdanas Bogdanvočius, pelnęs 23 taškus, Ognjenas Dobričius ir Nikola Milutinovas pridėjo po 16.

Serbai jau nuo pat pirmų minučių varžovus spaudė kiekviename aikštės centimetre, neleido laisvai jaustis kanadiečių lyderiams bei žaidė kietą, fizišką krepšinį.

Serbai taikliau metė tiek iš toli (45 prieš 37 proc.), tiek ir dvitaškius metimus (71 proc. prieš 58).

Jiems iš dalies pavyko pristabdyti kanadiečių lyderį Shai‘ų Gilgeousą-Alexanderį, kuris nors ir pelnė 16 taškų, bet dažnai susidurdavo su kieta varžovo gynyba ir negalėjo jau įprastais reidais draskyti varžovų gynybos.

„Serbų žaidimas nestebino, nes jau ketvirtfinalyje supratome, kad ši komanda užsivedusi, jie galvoja ne tik apie medalius ar olimpinį bilietą, bet ir pasaulio taurę.

Gal kažkiek nustebindavo tik kai kurie konkretūs momentai mače. Pavyzdžiui, kai A. Avramovičius perima kamuolius iš R. Jokubaičio ar V. Kariniausko tu tai priimi kaip gana logišką dalyką, bet, kai jis lygiai taip pat spaudžia ir perima kamuolius iš Sh. Gilgeouso-Alexanderio, tai tada belieka stebėtis.

Iki pusfinalio jis atrodė favoritas tapti čempionato MVP, bet dabar B. Bogdanovičius tampa rimčiausiu pretendentu. Jis buvo tiesiog fantastiškas, sužaidė panašias rungtynes kaip ir su lietuviais. O serbai rungtyniavo protingai, ypač, kai kanadiečių aukštaūgiai gynėsi prie tritaškio linijos. Tada jie surasdavo N. Milutinovą gerose pozicijoje“, – serbų pergalę pusfinalyje analizavo komentatorius Rytis Vyšniauskas.

Kanadiečiai po dviejų kėlinių atsilikinėjo 39:52. Po ilgosios pertraukos jie iškart bandė kilti į šturmą, bet serbai labai gerai visada surasdavo ir savo atsakymų.

„Serbų mokėjimas žaisti su persvara ir saugoti rezultatą buvo svarbiausias faktorius. Per pirmą mačo pusę jie susikrovė pranašumą, bet tu žinai, kad per trečią kėlinį Kanada kils į šturmą iškart ir bandys tave vytis. Tu žinai, kad jie ginsis ties pražangos riba, kad lyderiai imsis iniciatyvos. Tie visi dalykai kaip ir buvo, Kanada sugrįžo ir žaidė kokybiškai, bet skirtumas mažėjo per lėtai.

Serbai laikėsi gana patogioje pozicijoje. Paskui protingai žaidė ilgesnes atakas, išnaudojo savo pliusus. Kanada nėra stabili metikų komanda ir daugelis tokių rizikų serbams pasiteisino. Pavyzdžiui, kai Sh. Gilgeousas-Alexanderis buvo verčiamas nusimesti kamuolį kitiems komandos draugams, kurie nėra stabilūs metikai.

Serbai tiesiog atlaikė tą pirmą šturmą, pirmą smūgį ir tai lėmė, kad jie gana gerai kontroliavo rungtynes. Neveikė ir kai kurie kanadiečių gynybos susitarimai, jų treneris bandė ieškoti įvairių penketų, svarbūs žaidėjai dar ir prisirinko pražangų ir serbai tuo pasinaudojo“, – apie serbų pergalę pusfinalyje sakė R. Vyšniauskas.

Antrajame pusfinalyje žiūrovai išvydo dar labiau kosminį krepšinį su fantastišku rezultatyvumu. Bilietą į finalą pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo vokiečiai, kurie net 113:111 pranoko dar viename pasaulio čempionato fiasko patyrusius amerikiečius.

JAV rinktinė paskutinį kartą čempionais tapo 2014-aisiais. Prieš penkerius metus jie apskritai liko be medalių, nes iš turnyro pasitraukė turnyro ketvirtfinalyje.

Vokiečiai pusfinalyje žaidė stulbinamą krepšinį. Iš tiesų abi komandos labai nepersistengė gynyboje. Vokiečių gretose net šeši žaidėjai pelnė daugiau nei po 10 taškų.

Rezultatyviausias mače apskritai buvo snaiperis Andreasas Obstas, pelnęs 24 taškus (4/8 trit.), Franzas Wagneris pridėjo 22 taškus, Danielis Theisas – 21.

Po tragiško ketvirtfinalio atsitiesė ir vokiečių lyderis Dennisas Schroderis, įmetęs 17 taškų ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus.

Amerikiečių neišgelbėjo Anthony Edwardso 23 taškai, Austinas Reavesas pridėjo 21.

JAV rinktinė kiek geriau rungtynėse pataikė iš toli (48 proc. prieš 43), bet vokiečiai taikliau metė dvitaškius (68 proc. prieš 65). Amerikiečiai vėl leido varžovams laimėti kovą dėl puolime nusiimtų kamuolių. Vokiečiai susikūrė 12 papildomų atakų, o JAV rinktinė aštuonias.

Vokietijos rinktinė lemiamą persvarą rungtynėse susikrovė trečiajame kėlinyje, kai visada pavykdavo pirmauti 7-8 taškų persvarą. Amerikiečiai dar kilo į lemiamą šturmą ir pabaigoje priartėjo iki kelių taškų, bet galiausiai istorinę pergalę šventė vokiečiai.

Ar tai, ką žiūrovai išvydo antrajame pasaulio čempionato pusfinalyje, buvo kol kas gražiausias čempionato mačas?

„Tikrai taip. Nors to ir laukiau, galbūt tikėjausi tik kitokios pabaigos. Tai buvo NBA krepšinis su FIBA taisyklėmis. Nerealūs pataikymoaprocentai, greitas krepšinis ir individualūs žaidėjų pasirodymai. JAV tikėjosi, kad užteks vien talento įveikti vokiečius, bet pamatėme, kad reikia ir šiek tiek daugiau.

Reikėtų ir geresnės varžovų analizės, pasiruošimo. Galiausiai galime pripažinti, kad JAV buvo sunku žaisti be tikro centro, o tik su požiūriu, kad visi galime keistis ginamaisiais ir mums to užteks. Jie nesusirinkdavo net ir atšokusių kamuolių gynyboje, dėl ko amerikiečiai labai kentėjo.

Vokietija pabėgo trečiame kėlinyje, o JAV papuolė į tokią situaciją, kai reikia kelis kartus iš eilės užpulti ir apsiginti. Neatrado kažkas neįtikėtino, bet jie niekaip to nesugebėdavo padaryti“, – apie antrąjį pusfinalį sakė R. Vyšniauskas.

Paska jo, vokiečiams, norint įveikti JAV, reikėjo, kad daugelis žaidėjų sužaistų įneštų savo indelį ar net viršytų savo galimybes.

„(...)Visi turbūt tikėjosi, kad D. Schroderis nesužais tokių prastų antrų iš eilės rungtynių, kaip su Latvija. Jis atrodė gerai, solidžiai, pataikė iš toli ir iš artimos distancijos. Svarbiose atakose gerai žaidė vienas prieš vieną prieš savo bendraklubį A. Reavesą, gerai dalino kamuolius komandos draugams.

Vokiečiams reikėjo, kad visi arba savo lygyje, arba savo vaidmenyse sužaistų labai gerai. O gal netgi šiek tiek viršytų savo sugebėjimų ribas. Tad tai jiems ir pavyko padaryti“, – tikino krepšinio kovas Maniloje komentuojantis R. Vyšniauskas.

