Pasaulio čempionato MVP argumentavo savo sprendimą keltis į Kanados klubą: viską lėmė vienas faktorius

„Sutikau jį prieš 5 metus Oklahomoje, susidraugavome ir man patinka, kaip jis treniravo komandą. Jis man paskambino iškart, kai perėmė pareigas ir aš pasakiau savo agentui, kad noriu ten būti, noriu būti to dalimi. Manau, kad tai puikus sprendimas ir galėsiu daugiau žaisti kaip nacionalinėje komandoje“, – ESPN žurnalistams sakė krepšininkas.

"I think Darko [Rajakovic], the head coach... I met him 5 years ago in OKC. We became friends... I definitely said to my agent, 'I want be there.' ... I think it's a great fit."



Dennis Schroder on why he left the Lakers for the Raptors this summer.pic.twitter.com/fQMqTW7akX