Pasaulio čempionato atranka: Messi įvartis ir atiduota pagarba Maradonai

23-ią minutę Argentinos rinktinės žvaigždė Lionelis Messi po VAR peržiūros realizavo 11 metrų baudinį ir pelnė pirmąjį rungtynių įvartį, tačiau jau po 13 minučių Alexis Sanchezas (36 min.) rezultatą išlygino puikiu laisvu smūgiu.

Vėliau rezultatas liko nebepakitęs iki pat rungtynių pabaigos.

L.Messi vėliau turėjo dar kelis šansus pelnyti įvarčius laisvais smūgiais, tačiau puikiai žaidė Čilės vartų sargas.

„Praėjo daug laiko nuo tada, kai buvome kartu. Nėra lengva sugrįžti, tačiau manau, kad žaidėme gerai. Džiaugiuosi rezultatu, nors negalėjome laimėti“, – po susitikimo sakė L.Messi. – Šis mačas buvo ypatingas, nes tai pirmasis be Diego (Maradona, – aut. past.). Mes žinome, ką jam reiškė rinktinė ir mes žinome, kad šiandien jis buvo su mumis. Be to, tai buvo ypatingos rungtynės dėl visiems labai sunkios situacijos visame pasaulyje“.

Dar prieš rungtynes šalia „Madre de Ciudades Stadium“ stadiono buvo atidengta D.Maradonos statula, o žaidėjai apšilimo metu vilkėjo dešimtuoju numeriu pažymėtus marškinėlius.

Kiti rezultatai:

Argentina – Čilė 1:1

Urugvajus – Paragvajus 0:0

Peru – Kolumbija 0:3