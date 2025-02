Pasaulio čempionate 28 vietą užėmęs Vytautas Strolia: „Tokia savijauta ir tokia diena“

32-ejų biatlonininkui pavyko užversti visus taikinius bei po dviejų šaudymų netgi būti 17-oje pozicijoje. Vis dėlto jėgų trečiam distancijos ratui neužteko ir mūsiškis atsidūrė už pajėgiausiųjų 20-uko ribos.

„Aišku, kad netenkina (vieta – aut. past.), bet šiandien tokia buvo savijauta, tokia diena ir tokia forma. Sunku pasakyti dėl ko, galbūt kalnai, nes jėgų paskutiniame rate labai neužteko. Jautėsi, kad bus sunku, jau antrame rate mačiau, kad bus blogai. Kaip jau yra, taip, geriau negalėjau. Kadangi savijauta keičiasi dienomis, tikiuosi, kad prasikvėpuosiu ir bus geriau. Reikia žiūrėti į priekį ir tiek“, – komentavo V. Strolia.

Pasaulio čempionatų sprinto rungtyje anykštėnas dar niekada nėra pakilęs aukščiau 26 pozicijos. Tiesa, praėjusiais metais 20 km asmeninėse lenktynėse jis užėmė aukštą 15 vietą. Beje, šeštadienio sprinto rungtį V. Strolia pradėjo pirmasis iš 98 dalyvių, tad sulaukė išskirtinio transliacijos režisierių dėmesio bei gausaus aistruolių palaikymo.

„Startuojant pirmam nieko nesijautė kitaip, gal tiesiog, kad pirmas numeris sulaukia daugiau ovacijų šaudymo metu. Atsiriboji nuo to, nekreipi dėmesio, tik po to pagalvoji. Oro sąlygos ir trasos būklė šiandien per daug nesikeitė, viskas buvo taip pat, tai starto pozicija įtakos neturėjo“, – teigė V. Strolia.

10 šūvių iš tiek pat galimų Lietuvos biatlonininkas užvertė antrą sykį šio sezono metu. Prieš tai pasaulio taurės etape Ansi (Prancūzija) neklydęs lietuvis tąkart buvo 22-as.

„Taiklumas džiugina, bet galiu tą kiekvieną dieną padaryti. Šiandien pavyko pataikyti, bet nereikia perdėtai džiaugtis, nes bendras rezultatas nėra geras. Jei nepavažiuoji, tai bent šaudymas gerai šiai dienai“, – šyptelėjo V. Strolia.

Mūsiškiui pavyko iškovoti teisę dalyvauti sekmadienį vyksiančiose persekiojimo lenktynėse, kuriose startuos 60 geriausiai sprinte pasirodžiusių biatlonininkų. Varžybų nugalėtoju tapo 21 kartą planetos čempiono titulą iškovojęs norvegas Johannesas Thingnesas Boe (šaudymas 0+0). Pastarasis pagal iškovotą aukso medalių skaičių pranoko legendinį tautietį Olę Einarą Bjoerndaleną.

„Nuostabus jausmas, kokia fantastiška diena – vienos geriausių mano sprinto varžybų karjeroje. Laimėti 21-ą kartą pasaulio čempionate ir taip sukurti istoriją mano paskutiniame čempionate yra neįtikėtinai gera“, – sakė J. T. Boe.

Sidabrą iškovojo JAV atstovaujantis Naujosios Zelandijos biatlonininkas Campbellas Wrightas (0+0, atsiliko 27,7 sek.), bronzą – prancūzas Quentinas Fillonas Maillet (1+0, atsiliko 37 sek.).

Už patekimo į persekiojimą ribos liko 70 vietą užėmęs Maksimas Fominas (1+2) bei 90-as likęs Jokūbas Mačkinė (3+1).

Vakar vykusiose moterų 7,5 km sprinto varžybose sėkmingiausiai iš Lietuvos atstovių pasirodė 47 vietą užėmusi Judita Traubaitė (1+2). Lidija Žurauskaitė buvo 69-a (1+3), o Natalija Kočergina – 84-a (3+2).