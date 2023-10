Pamatykite: geriausias NBA naujokas pasismagino galingu dėjimu per Valančiūną

J. Valančiūnas aikštėje praleido 18,32 min. ir per jas pelnė 7 taškus (2/5 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.) bei atkovojo 11 kamuolių (3 iš jų – puolime).

Lietuvis taip pat atliko du rezultatyvius perdavimus, dukart blokavo varžovų metimus, perėmė vieną kamuolį, kartą suklydo ir prasižengė 3 kartus.

Uteniškis šį kartą pateko ir į „plakatą“. Per J. Valančiūną galingai įdėjo 2022 m. pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas Paolo Banchero.

Po rungtynių savo emocijomis apie Amerikos italo dėjimą pasidalino ir „Magic“ naujokas Jettas Howardas: „Dėjimas buvo dešimt balų iš dešimt. Nesitikėjau to, bet Paolo yra labai geras žaidėjas, todėl nuo šiol iš jo tikėsiuosi visko.“

Rezultatyviausiai lietuvio atstovaujamoje komandoje žaidė 14 taškų per 16,59 min. pelnęs Brandonas Ingramas.

J. Valančiūno komandos draugas Zionas Williamsonas per 15,28 min. pelnė 12 taškų atkovojo 5 kamuolius ir atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.

Trenerio sprendimu, nė vienas „Pelicans“ krepšininkas aikštėje nepraleido daugiau kaip 26 min.

Nugalėtojų gretose išsiskyrė 18 taškų per 19,14 min. pelnęs Wendelis Carteris jaunesnysis.

P. Banchero per 20 min. pelnė 12 taškų ir atkovojo 6 kamuolius.

Rookie Jett Howard was asked by @Dan_Savage about his reaction from the bench to Paolo’s vicious slam over Jonas Valančiūnas:



“Oh it’s a 10/10. Did not expect it, but that’s who he is. He’s a really good basketball player so I should expect that from now on”. pic.twitter.com/SL0iBCcwCy

