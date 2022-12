Paguoda Tavaresui: Kaune jis tapo visų laikų Eurolygos blokų karaliumi

Akistatoje su Kauno „Žalgirio“ krepšininkas fiksavo 4 blokus ir dabar savo sąskaitoje turi 321 blokuotus metimus.

W.Tavaresas laipteliu žemiau nustūmė Stambulo „Anadolu Efes“ aukštaūgį Bryantą Donstoną (317), o trečioje vietoje pagal šį rodiklį yra Milano „AX Armani“ puolėjas Kyle‘as Hinesas (295).

Šį sezoną „Real“ bokštas per vidutiniškai 27 minutes renka 11,8 taško, atkovoja 7,2 atšokusio kamuolio ir blokuoja 2,5 metimo per susitikimą.

