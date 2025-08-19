Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Pacers“ pasiekė susitarimą su treneriu Carlisle‘u – strategas liks komandoje

2025-08-19 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 20:52

Indianos „Pacers“ komanda nusprendė susieti ateitį su vyriausiuoju treneriu Ricku Carlisle‘u.

Rickas Carlisle’as | Scanpix nuotr.

Rickas Carlisle'as | Scanpix nuotr.

0

Pranešama, kad 65 metų specialistas su klubu pasirašė naują ilgalaikį kontraktą.

Praeitą sezoną „Pacers“ ekipa prasibrovė iki didžiojo NBA finalo ir ten rezultatu 3-4 nusileido Oklahomos „Thunder“ krepšininkams.

R. Carlisle‘as Indianos komandai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai jis 13 metų darbavosi Dalaso „Mavericks“ ekipoje.

