„Pacers“ pasiekė susitarimą su treneriu Carlisle‘u – strategas liks komandoje

Pranešama, kad 65 metų specialistas su klubu pasirašė naują ilgalaikį kontraktą.
Praeitą sezoną „Pacers“ ekipa prasibrovė iki didžiojo NBA finalo ir ten rezultatu 3-4 nusileido Oklahomos „Thunder“ krepšininkams.
R. Carlisle‘as Indianos komandai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai jis 13 metų darbavosi Dalaso „Mavericks“ ekipoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA