Paaiškėjo pagrindinis kandidatas stoti prie „Barcelonos“ klubo vairo

Skelbiama, kad „Barcelona“ palaiko ryšį su H.Flicku, kuris niekada nebendravo su Londono „Chelsea“ ir yra visiškai susitelkęs į „Barcelonos“ pasiūlymą, jeigu komandą paliks Xavi Hernandesas.

F.Romano skelbia, kad H.Flickas yra pagrindinis klubo prezidento Joano Laportos variantas.

Kiti šaltiniai skelbia, kad ateinančią savaitę įvyks galutinis susitikimas, kuriame ir bus nuspręsta ateitis.

H.Flickas praeityje su Miuncheno „Bayern“ iškovojo „trigubą karūną“, tačiau už Vokietijos rinktinės vairo sėkmės nesulaukė – per 23 rungtynes iškovojo tik 12 pergalių ir buvo atleistas.

