Paaiškėjo, kodėl Šiaurės Korėjos atletai Paryžiuje vieninteliai negavo prabangių dovanų

Olimpines žaidynes remianti Pietų Korėjos kompanija sportininkams dovanojo „Galaxy Z Flip 6“ išmaniuosius telefonus. Visgi, Šiaurės Korėjos atletai jų taip ir negavo. Pasirodo, kad dovanų nebuvo galima įteikti, nes tai būtų pažeidę galiojančias Jungtinių Tautų organizacijos sankcijas.

Dėl tarptautinių sankcijų Šiaurės Korėjos atstovams yra ribojamos tarptautinės kelionės ir draudžiamas prabangių prekių bei sporto aprangos pardavimas. Dėl tos pačios priežasties Šiaurės Korėjos sportininkai „Samsung“ dovanų negavo ir 2018 m. Pjongčango žiemos olimpiadoje.

Šiaurės Korėjos delegacija Paryžiuje laimėjo 6 medalius (2 sidabro ir 4 bronzos). Geriausiai jie pasirodė šuoliuose į vandenį ir imtynėse, kur laimėjo po 2 medalius. Vieną sidabrą jie pelnė stalo tenise, o bronzą – bokse.

North Korea athletes have not received Samsung smartphones at Paris Games - IOC https://t.co/TsR3G0qUGe pic.twitter.com/ANSvHIctvP