Paaiškėjo Čempionų lygos pusfinalio poros – paskutinius bilietus iškovojo „Man City“ ir „Inter“

„Man City“ šįvakar 1:1 svečiuose sužaidė su Miuncheno „Bayern“, bet pirmajame komandų mače prieš savaitę Anglijos čempiona namuose varžovus buvo įveikę 3:0.

„Bayern“ pirmieji turėjo puikią progą išsiveržti į priekį, bet 16-ąją minutę Leroy'us Sane iššokęs vienas prieš vartininką nesugebėjo pelnyti įvarčio.

Tačiau svečiai turėjo dar geresnį šansą įmušti, kai 37-ąją minutę E. Haalandas už varžovų žaidimą ranka baudos aikštelėje stojo mušti paskirto 11 m baudinio. Vis tik norvegas nebūdingai sau kamuolį nuo žymos smūgiavo aukštai virš vartų.

Bet po pertraukos E. Haalandas ištaisė savo klaidą ir antruoju geru šansu pasinaudojo, kai puikiai suklaidinęs gynėją ir iššokęs vienas prieš vartininką 57-ąją minutę užtikrintu smūgiu išvedė „Man City“ į priekį.

Rungtynėms artėjant prie pabaigos rezultatą dar išlygino 11 m baudinį realizavęs „Bayern“ saugas J. Kimmichas.

„Man City“ pusfinalyje dėl bilieto į finalą kovos prieš titulą ginantį Madrido „Real“.

Kitame vakaro mače Milano „Inter“ namuose 3:3 sužaidė su Lisabonos „Benfica“.

Priminsime, kad pirmasis komandų susidūrimas prieš savaitę baigėsi „Inter“ pergale 2:0.

„Inter“ šio vakaro rungtynėse pirmieji pelnė įvartį, kai 14-ąją minutę Nicolo Barella gražiu smūgiu išvedė komandą į priekį.

Bet dar iki pertraukos Lisabonos ekipa rezultatą išlygino, kai 37-ąją minutę Fredrikas Aursnesas pelnė įvrartį galva.

Antrajame kėlinyje „Inter“ vėl išsiveržė į priekį. Iš pradžių Liutauro Martinezas pelnė įvartį 65-ąją minutę, o mačui artėjant prie pabaigos rezultatą dar labiau padidino J. Correa.

Bet „Benfica“ nebuvo linkusi pasiduoti ir čia pat Antonio Silva rezulatą sušvelnino, o tiksint paskutinei pridėto teisėjo laiko minutei P. Musa rezultatą dar ir išlygino.

Bet bendrame pusfinalio paveiksle tai jau nieko nepakeitė.

„Inter“ Čempionų lygos pusfinalyje laukia miesto derbis ir principinė kova su „Milan“.

Abu pusfinaliai bus žaidžiami po dviejų savaičių.

Real Madrid vs. Man City

Milan vs. Inter



The Champions League semifinals are set 🏆 pic.twitter.com/5UweMmCvlu