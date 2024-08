Olimpiniame teniso finale – istorinis kinės triumfas

Q.Zheng finalą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, o D.Vekič trečiajame geime nerealizavo poros „break pointų“ ir neatsitiesė. Septintajame geime kroatė vėl buvo per tašką nuo laimėtos varžovės padavimų serijos ir vėl savo progą iššvaistė, o aštuntajame geime Q.Zheng varžovės padavimų metu užbaigė setą.

Kinė ir antrąjį setą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet šį kartą D.Vekič atsitiesė (2:2). Vėliau lygi kova tęsėsi iki aštuntojo geimo, kai kinė ketvirtu bandymu realizavo „break pointą“. D.Vekič išsigelbėti nepavyko.

🔺Congratulations‼️

Qinwen Zheng becomes the first Chinese player in history to win an #Olympics Gold 🥇Medal in singles.

Bow to the Queen. 🥇👑#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/SWd6iVqf6s

REKLAMA