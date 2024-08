Fantastika: vokietė septintose olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą ir tapo vyriausia čempione per 120 metų

Svariai prie pergalės prisidėjo Isabell Werth su žirgu Wendy. I.Werth pasirodymas buvo įvertintas 79.894 proc.

I.Werth iškovojo 13-ą olimpinį medalį karjeroje (8 aukso, 5 sidabro). Vokietė tapo vos 11-u žmogumi istorijoje, turinčiu bent 13 olimpinių medalių.

I.Werth auksą laimėjo jau 7-ose skirtingose olimpinėse žaidynėse. Tai – naujas visų laikų rekordas. Vokietė auksą laimėjo 1992 m. Barselonoje, 1996 m. Atlantoje, 2000 m. Sidnėjuje, 2008 m. Pekine, 2016 m. Rio de Žaneire, 2021 m. Tokijuje ir 2024 m. Paryžiuje.

55-erių vokietė taip pat tapo vyriausia olimpine čempione moterų varžybose nuo pat 1904 m. Prieš 120 metų Sent Luiso olimpiadoje JAV šaudymo iš lanko atstovė Eliza Pollock komandinėje rungtyje tapo vyriausia visų laikų čempione (63 metai, 333 dienos).

