Oleksandro Usyko žmona parodė, kaip atrodo jų namas po okupantų vizito

O. Usyko žmona Jekaterina neseniai pasidalino nuotrauka ir visiems parodė, kaip atrodo jos namo teritorija po okupantų vizito. „Rusiškasis pasaulis. Tie padarai atėjo ir pas mane. Viską sujaukė ir apšiko. Panašu, kad dar ir užstalę susiorganizavo. Kokie jie pusgalviai... Valkatos, šūdžiai“, – rašė J.Usyk.

O. Usykas karo metu Ukrainoje išbuvo apie mėnesį ir buvo užsirašęs į teritorinės gynybos padalinį. Visgi, sulaukęs tautiečių pritarimo, boksininkas nusprendė išvykti iš šalies, kad galėtų pradėti ruoštis revanšinei kovai su A. Joshua. Ta kova O. Usykui turėtų atnešti dešimtis milijonų JAV dolerių, kuriuos jis galbūt paskirs paramai Ukrainos žmonėms.

Jau buvo pasirodę pranešimų, kad O. Usykas pradėjo treniruočių stovyklą Čekijoje, bet, anot jo agento Egio Klimo, treniruotės dar neprasidėjo, be to, vis dar vyksta derybos su A. Joshua atstovais dėl tikslios kovos datos ir vietos.

Russian occupiers seized the house in Kyiv region of the world champion according to the WBA, WBO, IBF and IBO super-heavyweight Alexander Usyk.Russian tanks and armored personnel carriers on the territory of the house.

This was announced by the wife of the boxer Kateryna Usyk pic.twitter.com/e2b5jGnJ3M