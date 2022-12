Oficialus Portugalijos rinktinės pareiškimas: „Ronaldo niekada negrasino palikti komandos“

Po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė C. Ronaldo sesers raginimas futbolininkui palikti Portugalijos rinktinę, užsienio žiniasklaidoje pasirodė ir pranešimai, kad pats C. Ronaldo susipyko su rinktinės treneriu ir pats grasino tai padaryti.

Greitai į tai sureagavo Portugalijos futbolo asociacija, kuri teigė, kad tai – melas.

„Pranešimai, kuriuose teigiama, kad C. Ronaldo per pokalbį su Fernando Santosu grasino palikti rinktinę, neatitinka tikrovės“, – paskelbė FPF.

