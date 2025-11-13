Oficialu: „Žalgiris“ pristatė naują savininką bei sprendimą dėl trenerio

„Privilegija tapti šios bendruomenės dalimi. Tikiu, kad „Žalgiris“ gali būti modernus, atviras, profesionalus ir įkvepiantis klubas. Svajoju pamatyti pilną nacionalinį stadioną ir komandą, dėl kurios žmonės gyvena, džiaugiasi ir didžiuojasi, – sakė Tadas Burgaila. – Tam reikės naujos vadybos kultūros, išmanios organizacijos ir tarptautinių ryšių, kurie klubui atvertų platesnes galimybes – nuo talentų pritraukimo iki bendrų projektų su užsienio klubais ir partneriais. Visgi svarbiausia – auginti susidomėjimą ir žiūrovų skaičių. Be žmonių tribūnose futbolas praranda dalį savo esmės.“
Anot jo, „Žalgirio“ ateitis turi būti kuriama kartu: „Svarbu suburti aplink klubą šviesius, futbolui neabejingus žmones – verslo, sporto, kultūros atstovus ir labiau įtraukti „Žalgirio“ fanus. Tada kartu kursime strategiją, tikslus ir ilgalaikį veikimo modelį. „Žalgirio“ ateitis turi būti bendra idėja, kuri jungia miestiečius.“
Naujasis dalininkas taip pat padėkojo ankstesniems valdžiusiesiems už jų įdirbį: „Nuoširdžiai dėkoju Vilmai Venslovaitienei ir Mindaugu Nikoličiui. Jų laikotarpiu klubas pasiekė didelių laimėjimų ir įgijo svarbią patirtį. Tai tvirtas pamatas, nuo kurio galima judėti toliau.“
„Žalgiris“ verčia naują puslapį. Klubą matau, kaip vieną istorinių Vilniaus simbolių ir vertybių – tikiu, kad su naujo investuotojo pritraukimu, laukia svarbūs pokyčiai. Turime spręsti įsisenėjusias problemas ir atliepti fanų lūkesčius“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Po sandorio T. Burgailai per savo kontroliuojamą juridinį asmenį netiesiogiai priklauso penkios klubo dalys. Po dvi dalis ir toliau valdo Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Valoras“, po vieną – Mindaugas Kasperūnas, Vytautas Čepas, bendrovės „Olego transportas“ ir „cargoGO Logistics“. Dar viena dalis šiuo metu yra areštuota.
Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose visuomenininkas Andrius Tapinas taip pat atskleidė ir daugiau naujienų – kitą sezoną planuojami ne tik itin pigūs abonimentai ir iškeltas tikslas jų parduoti bent tūkstantį, tačiau ir paskelbta, jog „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu ir toliau dirbs Rolandas Džiaukštas.
Lapkričio 17 dieną (pirmadienį) 16 val. vyks visuotinis VšĮ „Futbolo klubas Žalgiris“ dalininkų susirinkimas, kuriame bus svarstomi klubo įstatų pakeitimai ir naujos reprezentacinės struktūros kūrimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!