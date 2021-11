Nusivylimo neslėpęs Jure Zdovcas atviras: „Ši komanda nėra sukurta žaisti agresyviai“

Nepadėjo ir pagaliau minutės pertraukėlės metu išgirtas itin pakeltas slovėno balsas. Treneris visai bandė raginti auklėtinius, tačiau vaizdas aikštėje visai nedžiugino.

„Ule, shoot (Ule, mesk, angliškai, – aut. past.)“, – šaukė J. Zdovcas, ragindamas lietuvį žaisti drąsiau ir klausyti nurodymų.

Žalgiriečiai dar bandė spurtuoti mačo pabaigoje ir vytis varžovus, tačiau metimai skriejo pro šalį, pasitaikė ir itin apmaudžių klaidų.

Po rungtynių spaudos konferencijoje „Žalgirio“ treneris J. Zdovcas teigė, kad yra ir neraminančių dalykų, bet jis nėra praradęs tikėjimo.

„Sveikinimai varžovams su pergale. Šiandien jie buvo geresne. Mes bandėme, bet dar nesame tokiame lygyje, kad galėtume laimėti prieš tokį varžovą.. Jų traumuoti žaidėjai sugrįžo, o mes praradome Paulių Jankūną, kuris būtų padėjęs po krepšiu, naujokai dar nepasiruošę žaisti ir mums tiesiog stigo kokybės. Kartu prametėme daug gerų metimų, atrodėme kartais išsigandę.

Galime išskirti tik gerą gynybą, bet po jos varžovai kartodavo metimus. Kamuoliai po mūsų krepšiu buvo bėda. ALBA buvo agresyvesnė ir pranoko mus ūgiu, šoko ant kamuolių. Jie šiandien tiesiog buvo geresnė komanda“, – sakė treneris.

Ar pramesti lengvi metimai rodo, kad žaidėjams trūksta pasitikėjimo?

Taip atrodo. Pralaimėjome septynis kartus paeiliui, žaidėme namuose, visi žinojome, kad privalome laimėt čia ir dabar. Nežinau, ar tai pasitikėjimas, ar sėkmės stoka. Tikiu, kad dirbame sunkiai ir matau keletą ir gerų dalykų. Turime dirbti toliau, nes kito būdo tieisog nėra.

Atvykote į sudėtingą situaciją komandoje, bet ar tikėjotės, kad ji bus tiek sudėtinga?

Akivaizdu, kad atvykdamas apskritai daug apie tai negalvojau. Po mano atvykimo daug kas nesiseka, kadangi buvo traumų, sudėtingas tvarkaraštis, o mūsų varžovai turi sugrįžtančių žaidėjų ar atsitiesia būtent prieš mus. Tačiau galų gale niekam nerūpi visi šie dalykai. Pralaimėjome aštuonis mačus ir tai yra labai blogai.

Man taip pat sunku, nes esu laiminčio būdo treneris. Toliau dirbsime ir ieškosime laiko naujiems žaidėjams įgauti formą bei įsibėgėti. Reikia pagalbos ir iš senbuvių.

Ar manote, kad tokio lygio nedemonstruojantys žaidėjai dar gali jį pasiekti? Vis dar tikite tuo?

Aš labai tikiuosi. Labai sunku pakeisti žaidėjų charakterius ar ilgamečius jų nusistovėjusius įpročius. Aišku, laiko neturime daug, bet mes kausimės, nes tiesiog neturime kito pasirinkimo. Turime rasti 8–9 žaidėjus kurie gynyboje ir puolime gali demonstruoti tai, ko iš jų prašome. Dirbsime toliau.

Ar blankus rungtynių startas jus nustebino? Po pirmojo kėlinio jūsų komanda turėjo vos 2 naudingumo balus.

Nėra tokios taisyklės, kad privalai pradėti puikiai. Mače prieš „Bayern“ startavome kitaip, bet vis tiek pralaimėjome. Nutinka visiap. Tiesiog prametėme keletą laisvų metimų, po to būdami laisvi net neatakavome.

Turime pagauti savo ritmą. Turime tiek patyrusių žaidėjų, tiek Eurolygos debiutantų. Matau bėdų priekinėje linijoje. Marekas (Blaževičius, – aut. past.) kovėsi, bet teisėjai jo negerbia, o Joshas (Nebo, – aut. past.) dar yra gana naivus.

Tyleris buvo solidus, pastaruoju metu jis rodo gerą žaidimą. Patys turime rasti kelią, kaip susigrąžinti pasitikėjimą savimi ir rodyti gerą žaidimą, bet tai nėra lengva, tačiau aš esu nusiteikęs pozityviai. Po rungtynių būna sunku, bet kitą rytą randu pozityvo ir nestokoju motyvacijos judėti tolyn. Kitaip čia nebūčiau.

Kaip vertinate Zorano Dragičiaus debiutą ir kada išvysime Tai‘ų Websterį?

Jiems nėra lengva. Vienas dalykas yra matyti juos treniruotėse, kai nėra spaudimo ir viskas paprasčiau, sistemą tarsi žinai. Juk žaidi be varžovo. Kitas dalykas yra jau mačai. Šiandien vėl darėme per daug klaidų, tiesiog per daug. Be to, jie nežaidė kitose komandose, atvyko be varžybinio ritmo ir jie dar tikrai nėra pasiruošę.

Jūsų komanda mače išmetė tik keturis baudų metimus, o varžovai prasižengė vos 13 kartų. Ar tai sufleruoja apie per mažą agresyvumo stoką?

Kalbėjomės apie tai rūbinėje. Ši komanda nėra sukurta žaisti agresyviai. Dėl to dažnai ir prisirenkame pražangų, nes tiesiog stokojome agresyvumo. Kai kurie švilpukai gal ir buvo keisti, bet iš pradžių rungtyniaujant agresyviai galbūt būtų kitaip. Iš patirties žinau, kad, jei pradedi rungtynes žaisdamas kiečiau, vėliau teisėjai leidžia kiečiau ir grumtis. Žaidėjai tiesiog tokie nėra ir žaidžia švelniau.

Kitas rungtynes žalgiriečiai žais Madride, kur kitą savaitę kausis su vietos „Real“.