Nuo 5:87 iki 20:31 – Lietuvos regbio rinktinė Prahoje pademonstravo ryškų progresą

Rungtynes tiksliu baudos smūgiu pradėjo Dovydas Taujanskas (0:3). Čekai vėliau per 5 min. du kartus žemino kamuolį įskaitiniame plote ir įspyrė du realizacijos smūgius (14:3). Čekų spurtą vėl pristabdė D. Taujansko baudos smūgis (14:6). Sužaidus apie 25 min. čekai vėl pralaužė lietuvių gynybą (21:6). Pirmajam kėliniui artėjant prie pabaigos Jokūbas Bajarūnas prispaudė kamuolį įskaitiniame plote, o D. Taujanskas įspyrė realizacijos smūgį (21:13). Deja, paskutinės varžovų atakos metu lietuviai dar praleido žeminimą „į rūbinę“ (26:13).
Antrąjį kėlinį žeminimu pradėjo Marius Tamošaitis, o D. Taujanskas įspyrė realizacijos smūgį (26:20). Kėlinio viduryje čekams pavyko prispausti kamuolį įskaitiniame plote, o vėliau rezultatas nebepasikeitė.
Rinktinės naująjį ciklą pradėjo skirtingai. Lietuviai namie 7:54 neprilygo Vokietijai ir 22:60 nusileido Švedijai, o čekai šventė dvi pergales išvykoje – 31:28 prieš Švediją ir 52:24 prieš Daniją.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:
Lietuva (0 tšk.) po 3 turų yra diviziono autsaiderė, o Čekija (14 tšk.) užima pirmą vietą.
Praėjusiame cikle lietuviai Prahoje buvo sutriuškinti net 5:87. Tai – didžiausias pralaimėjimas Lietuvos regbio rinktinės istorijoje.
Likusias dvi ciklo rungtynes lietuviai žais 2027 m. pavasarį su Malta ir Danija, kuomet ir spręsis mūsiškių likimas „Trophy“ divizione.
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