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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Nuo 5:87 iki 20:31 – Lietuvos regbio rinktinė Prahoje pademonstravo ryškų progresą

2026-11-14 23:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 23:32
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Šeštadienį Lietuvos vyrų regbio rinktinė sužaidė trečiąsias rungtynes Europos čempionato „Trophy“ divizione. 10 tūkst. žiūrovų talpinančiame „Marketa“ stadione Prahoje čekai 31:20 (26:13) palaužė lietuvių pasipriešinimą.

Tubuko nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Lietuvos vyrų regbio rinktinė sužaidė trečiąsias rungtynes Europos čempionato „Trophy“ divizione. 10 tūkst. žiūrovų talpinančiame „Marketa“ stadione Prahoje čekai 31:20 (26:13) palaužė lietuvių pasipriešinimą.

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Rungtynes tiksliu baudos smūgiu pradėjo Dovydas Taujanskas (0:3). Čekai vėliau per 5 min. du kartus žemino kamuolį įskaitiniame plote ir įspyrė du realizacijos smūgius (14:3). Čekų spurtą vėl pristabdė D. Taujansko baudos smūgis (14:6). Sužaidus apie 25 min. čekai vėl pralaužė lietuvių gynybą (21:6). Pirmajam kėliniui artėjant prie pabaigos Jokūbas Bajarūnas prispaudė kamuolį įskaitiniame plote, o D. Taujanskas įspyrė realizacijos smūgį (21:13). Deja, paskutinės varžovų atakos metu lietuviai dar praleido žeminimą „į rūbinę“ (26:13).

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Antrąjį kėlinį žeminimu pradėjo Marius Tamošaitis, o D. Taujanskas įspyrė realizacijos smūgį (26:20). Kėlinio viduryje čekams pavyko prispausti kamuolį įskaitiniame plote, o vėliau rezultatas nebepasikeitė.

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Rinktinės naująjį ciklą pradėjo skirtingai. Lietuviai namie 7:54 neprilygo Vokietijai ir 22:60 nusileido Švedijai, o čekai šventė dvi pergales išvykoje – 31:28 prieš Švediją ir 52:24 prieš Daniją.

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Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:

Lietuva (0 tšk.) po 3 turų yra diviziono autsaiderė, o Čekija (14 tšk.) užima pirmą vietą.

Praėjusiame cikle lietuviai Prahoje buvo sutriuškinti net 5:87. Tai – didžiausias pralaimėjimas Lietuvos regbio rinktinės istorijoje.

Likusias dvi ciklo rungtynes lietuviai žais 2027 m. pavasarį su Malta ir Danija, kuomet ir spręsis mūsiškių likimas „Trophy“ divizione.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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