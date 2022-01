Novakui Djokovičiui padaryta išimtis: serbas galės ginti „Australian Open“ titulą

„Laimingų naujųjų! Linkiu jums visiems sveikatos, meilės, džiaugsmo kiekvieną gyvenimo akimirką, taip pat linkiu jums mylėti ir gerbti kiekvieną, gyvenantį šioje nuostabioje planetoje. Puikiai praleidau laiką su artimaisiais tarpsezonio metu, o šiandien išvykstu į Australiją, gavęs leidimą žaisti išimties tvarka“, – rašė N.Djokovičius.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4