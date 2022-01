Valdas Valiukevičius pripažino „Heston Airlines“ klaidą

Valdas Valiukevičius ir Paulius Kavaliauskas džiaugėsi, kad jų automobilis po variklio remonto sėkmingai važiuoja. Tačiau sykiu atviravo, kad padarė strateginę klaidą pasirinkdami klasę. „Dakar Classic“ grupės mašinos skirstomos į tris klases H1, H2 ir H3. Paskutinėje gali startuoti tik patys naujausi klasikiniai automobiliai. 1987 metais pagaminta lietuvių „Toyota BJ 71“ galėjo būti registruojama H1 arba H2 kategorijoje. Šių kategorijų greitis irgi skiriasi apie 10-15 procentų.

„Pasirinkome H1 klasę dėl to, jog pernai dauguma pirmojo dešimtuko lyderių važiavo šioje kategorijoje, – pasakoja Valdas Valiukevičius.

Jos dalyvių greitis truputį mažesnis, vadinasi, gali padaryti mažiau klaidų ir pataupyti automobilį. Tačiau, pasirodo suklydome ir dėl to kentėsime visą maratoną. Nes pirmiausiai startuoja H3, po to H2 ir tik po to H1 kategorijos dalyviai. Tad, pirmą dieną užėmę 27 vietą bendroje įskaitoje ir 10 H2 klasėje, būtume startavę 18 vietoje, nes H3 kategorijoje yra tik 8 dalyviai. O H2 kategorijoje lenktyniauja apie 60 mašinų. Tad mums teko startuoti apie 78 vietoje, po visų H2 ir H3 klasių.

Ir taip bus viso maratono metu. Po 70 mašinų trasa būna labai sugadinta ir tenka kankinti automobilį giliose smėlio provėžose. Žinoma, tai atsiliepia ir rezultatui. Tačiau Dakaras yra Dakaras. Lengvų dienų čia nebūna. Tą jau esu patyręs ne vieną kartą. Kaip bebūtų, judėsime į priekį ir kovosime dėl paties geriausio rezultato. Man didelis malonumas vairuoti legendinį Lietuvos automobilį legendiniame maratone.“