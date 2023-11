Novakas Džokovičius pergalingai pradėjo „ATP Finals“ turnyrą ir užsitikrino pirmą reitingo vietą

„Žaliosios“ grupės pirmajame ture serbas Novakas Džokovičius (ATP-1) po daugiau nei 3 valandų kovos 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 palaužė dano Holgerio Rune (ATP-10) pasipriešinimą. Tai buvo trečia serbo pergalė prieš daną per penkias tarpusavio dvikovas.

N.Džokovičius pirmajame sete atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos (2:3, 3:3).

Pratęsime serbas pirmasis pralaimėjo tašką savo padavimų metu, bet netrukus panaikino deficitą ir spurtavo 4:0. H.Rune vėliau dar laimėjo vieną varžovo paduotą kamuoliuką, priartėjo iki 6:4, bet tada N.Džokovičius realizavo „set pointą“ paduodant danui.

Antrojo seto pradžioje serbas vėl greitai panaikino deficitą (0:2, 2:2). H.Rune dešimtajame geime galėjo užbaigti setą, bet nepajėgė tašku laimėti varžovo padavimų serijos. Pratęsimo pradžia N.Džokovičiui klostėsi labai prastai (0:6) ir jis vėliau dano nepavijo.

Lemiamo seto pradžioje jau H.Rune panaikino dviejų geimų atsilikimą (2:0, 2:2). Šeštajame geime serbas dar kartą atitrūko nuo varžovo (4:2) ir šį sykį nesuteikė danui progų atsitiesti.

Trečiajame sete N.Džokovičius po pralaimėtos savo padavimų serijos sutrypė dvi raketes ir nuo to momento žaidė labai užtikrintai. Po mačo serbas bandė paaiškinti tokį savo elgesį.

