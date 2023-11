Netektis Čekijos ledo ritulio bendruomenėje – mirė olimpinis ir pasaulio čempionas

R. Čechmanekas NHL lygoje žaidė keturis sezonus, pirmuosius tris – 2000–2003 m. „Flyers“ komandoje. Filadelfijoje jis buvo išrinktas į 2021 m. NHL „Visų žvaigždžių“ rungtynes, vėliau tais pačiais metais buvo pripažintas Vezinos trofėjaus finalininku kaip geriausias lygos vartininkas ir dukart išrinktas Bobby Clarke'o trofėjaus laimėtoju kaip naudingiausias komandos žaidėjas.

„Filadelfijos „Flyers“ nepaprastai nuliūdo išgirdusi apie buvusio vartininko Romano Cechmanko mirtį“, – komandos pareiškime sakė ledo ritulio operacijų prezidentas Keithas Jonesas.

„Be savo skaičių, kurie buvo puikūs, jis buvo mėgstamas sirgalių ir komandos draugų dėl savo asmenybės, savito stiliaus ir pasididžiavimo stabdant ritulį. Jis atvedė „Flyers“ į tris atkrintamąsias varžybas iš eilės, du kartus pelnė po 100 taškų ir iškovojo Atlanto diviziono čempiono titulą, o kartu su Robertu Esche sudarė puikų tandemą, kuris 2002-2003 m. laimėjo NHL Williamo M. Jenningso trofėjų, skiriamą mažiausiai įvarčių reguliariajame sezone praleidusiems vartininkams.

Roman Cechmanek, a three-time IIHF World Championship gold-medal winner and Olympic champion from Nagano 1998 with @czehockey passed away this weekend.



