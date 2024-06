Norvego šou Europos čempionate: per 1 ratą iš paskutinės vietos pakilo į pirmą

Norvegas 1500 m atrankos antrajame bėgime pasirinko nestandartinę taktiką. Akivaizdus rungties favoritas po starto įsitaisė paskutinėje – 14-oje – vietoje ir ilgai nelenkė nė vieno varžovo. Likus įveikti paskutinį ratą (400 m) norvegas vis dar bėgo paskutinis, bet kaip tik tada ir pradėjo įspūdingą spurtą.

Likus 300 m J.Ingebrigtsenas jau buvo 9-as, likus 200 m – 7-as, likus 100 m – 3-ias, o galiausiai finišavo pirmas per 3 min. 37.65 sek.

Cooking up another double. 😏🧑‍🍳



Jakob Ingebrigtsen goes from last to first in his 1500m heat in #Roma2024! 🏎️#IgniteTheFire pic.twitter.com/Othgh6RNPQ

